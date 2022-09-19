В Самарском университете им. Королева открыт Зал ООН

Студенты получат доступ к информационным ресурсам Организации Объединенных Наций.

16 сентября Самарский университет им. Королева посетили заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Фарит Мухаметшин, директор Информационного центра ООН в Москве Владимир Кузнецов и вице-президент Всемирной федерации ассоциаций ООН, заведующий кафедрой ЮНЕСКО по правам человека и демократии МГИМО Алексей Борисов.

В рамках визита они посетили музей авиации и космонавтики, встретились со студентами и преподавателями и обсудили вопросы, связанные с современными реалиями международного сотрудничества, а также открыли Зал ООН.

В 2020 г. при поддержке губернатора Самарской области Дмитрия Азарова, по инициативе Фарита Мухаметшина, сенатора от Самарской области в Совете Федерации ФС РФ, и Виктора Сойфера, президента Самарского университета им. Королева, в Самарской области на базе университета создан Региональный центр развития публичной дипломатии и международных отношений имени Евгения Максимовича Примакова. Зал ООН дополнил инфраструктуру Центра.

"Самарский университет им. Королева служит центром подготовки высококвалифицированных кадров для экономики региона и страны. Открытие площадки, посвященной деятельности ООН, расширит представление студентов, интересующихся вопросами международного сотрудничества, о деятельности Организации Объединенных Наций. Это прекрасно оборудованное помещение, которое может стать местом проведения лекций, встреч, конференций с экспертами из любой точки мира", - отметил Фарит Мухаметшин.

При поддержке сенатора в Самарском университете им. Королева реализуется ежегодный образовательный проект Неделя российской дипломатии. На протяжении нескольких дней студенты общаются с представителями профессионального дипломатического сообщества по актуальным вопросам внешнеполитической повестки. Лучшие студенты-международники имеют возможность пройти практику в Совете Федерации и федеральных органах власти.

Департамент внешних связей администрации губернатора Самарской области активно участвует в мероприятиях Центра Примакова: проводятся встречи со студентами, проходят областные конкурсы, по итогам которых авторы лучших аналитических работ по теме развития внешних связей Самарской области могут пройти практику в департаменте и своими глазами увидеть, как работает региональное "министерство иностранных дел". Гостями Центра Примакова становились послы иностранных государств, в формате онлайн со студентами выходила на связь директор департамента информации и печати МИД РФ Мария Захарова.

По мнению Владимира Кузнецова, директора информационного центра ООН, создание Зала ООН откроет перед студентами новые возможности. "Самарская область - очень важный регион. Он заметен на карте Организации Объединенных Наций, так как ведет серьезную деятельность для достижения целей устойчивого развития. Некоторое время назад результаты этой работы были успешно показаны на площадке ООН. Открывая Зал ООН, мы обретает точку опоры здесь, в Самарской области, в Самарском университете им. Королева. Мы рассчитываем, что в рамках университета найдется место учебным программам, которые будут посвящены различным сферам деятельности ООН", - подчеркнут он.

На площадке Зала ООН предоставляется доступ к информационным ресурсам Организации Объединенных Наций, к библиотеке Дага Хаммаршельда, все желающие могут поучаствовать в виртуальной экскурсии по центральным учреждениям ООН.

В общении со студентами Самарского университета им. Королева почетным гостям было адресовано много актуальных вопросов, связанных с международной ситуацией. В частности, студенты интересовались успехами ООН в сокращении разрыва между развитыми и развивающимися странами и тем, как складываются сейчас отношения между Российской Федерацией и Казахстаном, между Арменией и Азербайджаном, просили оценить успехи Самарской области в достижении целей устойчивого развития, спрашивали мнение экспертов о необходимости изучения иностранных языков.

Ребят также интересовал вопрос о том, какое влияние имеет общественная публичная дипломатия на развитие международных отношений. Об этом подробно рассказал Алексей Борисов, вице-президент Всемирной федерации ассоциаций ООН, заведующий кафедрой ЮНЕСКО по правам человека и демократии МГИМО, акцентируя внимание на том, что публичная дипломатия является неотъемлемой частью межгосударственной дипломатии, средством, с помощью которого суверенная страна общается с общественностью других стран для продвижения национальных интересов и достижения своих внешнеполитических целей. "Публичная дипломатия - действенный инструмент внешней политики. Она получила широкое распространение в мире и проносит свои результаты в долгосрочной перспективе. В текущих условиях и ковидной реальности, и сложной геополитической обстановки меры публичной дипломатии могут быть особенно эффективными для укрепления отношений с другими странами", - сказал Алексей Борисов.