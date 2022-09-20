Зарплату чиновников привяжут к удовлетворенности граждан ответами на Госуслугах

С сентября KPI сотрудников областных министерств и ведомств будет зависеть от того, понравились ли гражданам ответы власти на платформе обратной связи "Госуслуги. Решаем вместе". Таким образом правительство Самарской области совместно с ЦУР решили побудить чиновников более качественно отрабатывать жалобы в ПОС. Плановый показатель по удовлетворенности, который ставит перед регионами Минцифры, должен быть не менее 60%. В третьем квартале 2022 г. 61% жителей области после обращения в ПОС остались довольны. Также в ближайшее время при оценке работы региональных органов власти в ПОС будет оцениваться своевременность ответов на Госуслугах.
Информация о достижении министерствами и ведомствами значения указанного показателя будет ежемесячно формироваться Центром управления регионом Самарской области и направляться в администрацию губернатора Самарской области.
Первые значения нового показателя уже направлены в ЦУР и будут учтены при выплате заработной платы за сентябрь 2022 года.
Платформа обратной связи " Госуслуги. Решаем вместе" - востребованная площадка коммуникации жителей Самарской области и власти. С 1 января 2022 г. на нее поступило более 62 тыс. сообщений.
Важно отметить, что по итогам 2021 г. Самарская область вошла в число регионов-лидеров по количеству сообщений: их было более 208 тыс. - это 6 место среди субъектов РФ и 1 место в Приволжском федеральном округе.
Что такое ПОС
Это единое окно цифровой обратной связи, которое позволяет:
- принимать и обрабатывать сообщения через Госуслуги, направлять их в компетентный орган;
- быстро анализировать и вести контроль поступающих сообщений, следить за сроками их отработки;
- получать от гражданина обратную связь с данными о том, насколько он доволен ответом и решением вопроса.
Отправить сообщение в ПОС можно через:
- формы на портале Госуслуг;
- мобильное приложение "Госуслуги. Решаем вместе";
- виджеты ПОС на сайтах органов госвласти и организаций.
Следить за статусом решения вопроса можно в личном кабинете Госуслуг.
Последние комментарии
Ой, опять Живайкин, опять не виноват) Надоело!!! Ждём Президиума Верховного суда! ПОРА отправить Живайкина на политическую пенсию. Асеев молодец!!!
Надо разрешить держать птицу на дачных участках. Очень поможет многим дачникам!
Какой планетарий?! Это сейчас так необходимо?! Постройте лучше бумажный завод или производство товаров для быта! Обновите аграрные комплексы региона дня поставки продуктов питания. Это и рабочие места , и прибыль и удешевление самих товаров.
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Конечно спал ажиотаж! Опытные бабушки затарились. Сахара как не было, так и нет ни в магните не в пятёрочке, ни в победе. Зато там ценники прошлогодние висят - 52 рубля! Всю пятнышку с женой курируем, ну нет сахара! А дома он кончился! А по 120 рублей затариваться нет возможности, одно радует - "ажиотаж не поддерживаем"