Сотрудники "РКС-Самара" украшают колодцы рядом с домами

В прошлом году "РКС-Самара" украсили к 135-летию самарского водопровода 135 водопроводных и канализационных колодцев. Творили всем предприятием от идеи до воплощения. В работу шли все подручные материалы: цемент, песок, плитка, металл и другой неликвид, оставшийся от основной работы. Необычные и яркие колодцы теперь украшают самарские улицы, а сотрудники пошли дальше в буквальном смысле: с территории своих объектов вышли на городские улицы.
В 2022 они начали "усыновлять" водопроводные и канализационные люки рядом со своими домами: приводили в порядок территорию рядом с колодцем, устраняли повреждения и украшали крышку. Новый облик уже обрели больше 170 люков.
Где-то достаточно было выложить основание плиткой, а где-то подошли творчески, придав колодцу форму какого-то предмета или символа. Работники "РКС-Самара" приглашают жителей присоединиться к творческому процессу, предлагать свои идеи для преображения колодцев и вместе следить за их сохранностью. Как отмечают в компании, заметные колодцы — это не только красиво, но и безопасно.
Последние комментарии
Как все просто и гладко. Вода как была тухлая так и осталась. Порывы чуть ли не каждый день. Даже если в день когда нет порывов ,вечером воды все равно нет. А чтобы выкопать колодец нужно не меньше 50 тысяч рублей. Всего то . И каждый день ходить покупать воду тоже нужны деньги. Так ещё и платить должны за эту тухлую воду. А у нас маленькие дети. Как купать их такой тухлой водой?!
В Ровно-Владимировке вообще нет воды центральной и делать ничего никто не собирается
Очередной бред от Парамзина, а жители Ровно-Владимировки "нагнетают" по его словам уже несколько десятков лет.
Прочитала статью, ну Парамзин вообще бессовестный, мы итак покупаем воду чтобы готовить и пить. А за воду для хоз.нужд оплачиваем дороже чем в городе. И он говорит что это не проблема пойти и купить воды. Он сам в Калинке живёт и до ДУ ему нет дела!
У соседей на верхнем этаже тоже стоит тампон Это ужас Все течет по стенам до первого этажа