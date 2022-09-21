Отопительный сезон начнется в Самаре 27 сентября

Отопительный сезон официально начнется в Самаре 27 сентября. Объекты социальной сферы с круглосуточным пребыванием людей, детские сады и школы уже начали подключать по заявкам и согласованию ресурсоснабжающей организации.
27 сентября начнется подключение жилых домов и других объектов.
"В этом сезоне, как и в прошлом году, была проделана большая подготовительная работа. Благодаря модели альткотельной, на которую Самара перешла в 2020 г., инвестиции в перекладку теплосетей увеличились в разы. В этом году в Самаре отремонтировано 20 участков теплосетей, продолжается строительство двух новых котельных в Куйбышевском районе и подведение к ним теплосетей. Параллельно идут работы в рамках ремонта и технического перевооружения теплотрасс — на некоторых объектах ведется плановая работа по переключению с временной схемы на постоянную. Да, сразу решить накопившиеся проблемы высокого износа сетей нельзя, но мы планомерно идем к тому, чтобы как можно больше самарцев получали тепло без перебоев по новым надежным трубам", — сообщает департамент городского хозяйства и экологии.
Последние комментарии
Как все просто и гладко. Вода как была тухлая так и осталась. Порывы чуть ли не каждый день. Даже если в день когда нет порывов ,вечером воды все равно нет. А чтобы выкопать колодец нужно не меньше 50 тысяч рублей. Всего то . И каждый день ходить покупать воду тоже нужны деньги. Так ещё и платить должны за эту тухлую воду. А у нас маленькие дети. Как купать их такой тухлой водой?!
В Ровно-Владимировке вообще нет воды центральной и делать ничего никто не собирается
Очередной бред от Парамзина, а жители Ровно-Владимировки "нагнетают" по его словам уже несколько десятков лет.
Прочитала статью, ну Парамзин вообще бессовестный, мы итак покупаем воду чтобы готовить и пить. А за воду для хоз.нужд оплачиваем дороже чем в городе. И он говорит что это не проблема пойти и купить воды. Он сам в Калинке живёт и до ДУ ему нет дела!
У соседей на верхнем этаже тоже стоит тампон Это ужас Все течет по стенам до первого этажа