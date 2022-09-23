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ЖКХ и благоустройство Общество

В Самаре прошел энергетический шахматный турнир

САМАРА. 23 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самаре прошел шахматный турнир между студентами теплоэнергетического факультета СамГТУ и сотрудниками ПАО "Т Плюс". Лучшие игроки по итогам соревнований примут участие в онлайн-турнире по шахматам среди компаний топливно-энергетического комплекса страны "CHESS ТЭК - 2022".

Фото: ПАО "Т Плюс" пресс-служба

Шахматный турнир получился очень напряженным и интересным. В играх участвовали 12 студентов и энергетиков. По итогам соревнований первое место занял студент ТЭФ Дмитрий Зубов. Второе и третье разделили сотрудники "Т Плюс" Сергей Волобоев и Александр Юрьев. Все участники получили памятные подарки, а победители - ценные призы.

"Нынешний турнир - одно из многочисленных мероприятий, проводимых нами совместно с профильным факультетом СамГТУ. Такое неформальное общение помогает созданию новых точек интереса и взаимодействия между талантливыми ребятами и их будущим работодателем", - отметила руководитель регионального центра стратегических коммуникаций ПАО "Т Плюс" в Самаре Ольга Воробьева.

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