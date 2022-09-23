В Самаре прошел энергетический шахматный турнир

В Самаре прошел шахматный турнир между студентами теплоэнергетического факультета СамГТУ и сотрудниками ПАО "Т Плюс". Лучшие игроки по итогам соревнований примут участие в онлайн-турнире по шахматам среди компаний топливно-энергетического комплекса страны "CHESS ТЭК - 2022".
Шахматный турнир получился очень напряженным и интересным. В играх участвовали 12 студентов и энергетиков. По итогам соревнований первое место занял студент ТЭФ Дмитрий Зубов. Второе и третье разделили сотрудники "Т Плюс" Сергей Волобоев и Александр Юрьев. Все участники получили памятные подарки, а победители - ценные призы.
"Нынешний турнир - одно из многочисленных мероприятий, проводимых нами совместно с профильным факультетом СамГТУ. Такое неформальное общение помогает созданию новых точек интереса и взаимодействия между талантливыми ребятами и их будущим работодателем", - отметила руководитель регионального центра стратегических коммуникаций ПАО "Т Плюс" в Самаре Ольга Воробьева.
Последние комментарии
Как все просто и гладко. Вода как была тухлая так и осталась. Порывы чуть ли не каждый день. Даже если в день когда нет порывов ,вечером воды все равно нет. А чтобы выкопать колодец нужно не меньше 50 тысяч рублей. Всего то . И каждый день ходить покупать воду тоже нужны деньги. Так ещё и платить должны за эту тухлую воду. А у нас маленькие дети. Как купать их такой тухлой водой?!
В Ровно-Владимировке вообще нет воды центральной и делать ничего никто не собирается
Очередной бред от Парамзина, а жители Ровно-Владимировки "нагнетают" по его словам уже несколько десятков лет.
Прочитала статью, ну Парамзин вообще бессовестный, мы итак покупаем воду чтобы готовить и пить. А за воду для хоз.нужд оплачиваем дороже чем в городе. И он говорит что это не проблема пойти и купить воды. Он сам в Калинке живёт и до ДУ ему нет дела!
У соседей на верхнем этаже тоже стоит тампон Это ужас Все течет по стенам до первого этажа