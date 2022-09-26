"РКС-Самара" напомнили своим абонентам о поверке счетчиков

Платить только за то, что потребили, — нормальная практика, которую поощряют и развивают в "РКС-Самара". Для точных начислений компания рекомендует своим абонентам устанавливать индивидуальные приборы учета (ИПУ). На сегодня счетчики уже установили 295 тысяч собственников лицевых счетов, это больше половины от общего числа абонентов в многоквартирных домах.
Все, что требуется от жителей, — раз в месяц отправлять показания счетчиков и следить за сроками поверки прибора. Сделать это легко: дата следующей проверки обычно указана либо на квитанции в правом нижнем углу, либо в Личном кабинете на сайте samcomsys.ru. При своевременном контроле абоненты платят за воду и канализацию четко по счетчику. А вот после пропущенного срока поверки в первые три месяца начисления производятся по среднемесячным показателям, затем по нормативу.
Часто это существенно превышает обычные расчеты. Например, семья из трех человек по счетчику платила за услуги водоснабжения и водоотведения 343 рубля. А после того как пропустила поверку, им пришел счет больше чем на 1500 рублей. Резко выросшие цифры в квитанциях сразу вызывают волну возмущения, хотя в этом случае все законно, и потребителям не на кого обижаться, кроме самих себя.
Некоторые абоненты сталкиваются с тем, что в личном кабинете не принимаются показания. Это еще один сигнал обратить внимание на сроки поверки приборов: программа не принимает показаний с просроченных счетчиков.
В сентябре истекает срок поверки приборов у почти 30 тысяч абонентов "РКС-Самара". В ресурсоснабжающей компании решили помочь самарцам и разослали им напоминания, но не лишним будет и всем остальным потребителям обратить внимание на свои приборы учета.
Последние комментарии
Как все просто и гладко. Вода как была тухлая так и осталась. Порывы чуть ли не каждый день. Даже если в день когда нет порывов ,вечером воды все равно нет. А чтобы выкопать колодец нужно не меньше 50 тысяч рублей. Всего то . И каждый день ходить покупать воду тоже нужны деньги. Так ещё и платить должны за эту тухлую воду. А у нас маленькие дети. Как купать их такой тухлой водой?!
В Ровно-Владимировке вообще нет воды центральной и делать ничего никто не собирается
Очередной бред от Парамзина, а жители Ровно-Владимировки "нагнетают" по его словам уже несколько десятков лет.
Прочитала статью, ну Парамзин вообще бессовестный, мы итак покупаем воду чтобы готовить и пить. А за воду для хоз.нужд оплачиваем дороже чем в городе. И он говорит что это не проблема пойти и купить воды. Он сам в Калинке живёт и до ДУ ему нет дела!
У соседей на верхнем этаже тоже стоит тампон Это ужас Все течет по стенам до первого этажа