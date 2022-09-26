"РКС-Самара" напомнили своим абонентам о поверке счетчиков

Платить только за то, что потребили, — нормальная практика, которую поощряют и развивают в "РКС-Самара". Для точных начислений компания рекомендует своим абонентам устанавливать индивидуальные приборы учета (ИПУ). На сегодня счетчики уже установили 295 тысяч собственников лицевых счетов, это больше половины от общего числа абонентов в многоквартирных домах.

Все, что требуется от жителей, — раз в месяц отправлять показания счетчиков и следить за сроками поверки прибора. Сделать это легко: дата следующей проверки обычно указана либо на квитанции в правом нижнем углу, либо в Личном кабинете на сайте samcomsys.ru. При своевременном контроле абоненты платят за воду и канализацию четко по счетчику. А вот после пропущенного срока поверки в первые три месяца начисления производятся по среднемесячным показателям, затем по нормативу.

Часто это существенно превышает обычные расчеты. Например, семья из трех человек по счетчику платила за услуги водоснабжения и водоотведения 343 рубля. А после того как пропустила поверку, им пришел счет больше чем на 1500 рублей. Резко выросшие цифры в квитанциях сразу вызывают волну возмущения, хотя в этом случае все законно, и потребителям не на кого обижаться, кроме самих себя.

Некоторые абоненты сталкиваются с тем, что в личном кабинете не принимаются показания. Это еще один сигнал обратить внимание на сроки поверки приборов: программа не принимает показаний с просроченных счетчиков.

В сентябре истекает срок поверки приборов у почти 30 тысяч абонентов "РКС-Самара". В ресурсоснабжающей компании решили помочь самарцам и разослали им напоминания, но не лишним будет и всем остальным потребителям обратить внимание на свои приборы учета.