В Самарской области запущен чат-бот по мобилизации

С его помощью жители региона могут получить ответы на часто возникающие вопросы, связанные с проведением частичной мобилизации: Кто подлежит призыву? Какое социальное обеспечение предусмотрено для граждан, призываемых из запаса в ходе частичной мобилизации? Содержится также и другая информация для призванных и их родственников.
Чат-бот @mobilization163_bot — дополнительный способ получения информации без необходимости совершать телефонный звонок. С его помощью можно круглосуточно и быстро получить ответы на вопросы при наличии смартфона, ноутбука или компьютера. Для этого требуется приложение Telegram, установленное на устройстве.
В случае возникновения дополнительных вопросов, можно обратиться за консультацией по короткому номеру "122". Необходимая информация также размещается на интернет-ресурсе Объясняем.РФ.
Чат-бот будет обновляться по мере поступления новой информации.
Напомним, что в Самарской области по инициативе губернатора Дмитрия Азарова создана рабочая группа по вопросам частичной мобилизации. В ее состав вошли представители военкомата, военной прокуратуры, Правительства региона, Общественной палаты, Общероссийского народного фронта, Уполномоченный по правам человека, Уполномоченный по правам ребенка. В информационно-разъяснительной работе будут задействованы платформа "Объясняем.РФ", Центр управления регионом, горячая линия "122", средства массовой информации. Содействие военным комиссариатам в решении задач частичной мобилизации является сегодня ключевым направлением в работе региональных властей. Глава региона находится на постоянной связи с военным комиссаром, организован мониторинг за проведением призыва, особое внимание уделяется соблюдению всех норм законодательства.
Ранее по поручению Дмитрия Азарова были взяты на особый контроль обращения о призыве людей, которые не соответствуют критериям отбора. По каждому случаю проведена работа. В результате 69 мужчин после прохождения дополнительных медицинских обследований и уточнения данных о состоянии здоровья и составе семьи, в соответствии с законодательством получили отсрочку и вернулись домой. По итогам этой работы Дмитрием Азаровым совместно с военным комиссаром Самарской области Алексеем Вдовиным и исполняющим обязанности военного прокурора Самарского гарнизона Рамилем Хафизовым принято решение о корректировке работы комиссий — сейчас в них работают врачи как при обычном призыве. Это позволяет более тщательно проводить первичный отбор мобилизованных с учетом факторов, связанных с состоянием здоровья.
Последние комментарии
Первое. Норматив оценки изымаемого жилья по последнему приказу минстроя РФ на 3 квартал для Самарской области почти 80 тысяч за кв.м. Второе. Все оценочные компании, работающие на Минстрой, ДУИ, администрацию и т.д.являются аффилированными этим органам и работают по их обязательным рекомендациям. Где оценка минимальна и опирается, в том числе, на фейковые объявления с Авито и Циан. Нет сейчас стоимости в городе за кв.м, даже в развалюхах, 30 тысяч за метр. Сами дают фиктивные объявления и их же прилагают к отчётам об оценке. Это мое личное мнение, основанное на детальном анализе ситуации. Подкреплённое звонками по этим объявлениям. Что значит, "решение принималось сходу"? Вы гос. чиновники или кто? Вы думали о жителях своего города? Или только об огромном транше из гос.бюджета?
Как все просто и гладко. Вода как была тухлая так и осталась. Порывы чуть ли не каждый день. Даже если в день когда нет порывов ,вечером воды все равно нет. А чтобы выкопать колодец нужно не меньше 50 тысяч рублей. Всего то . И каждый день ходить покупать воду тоже нужны деньги. Так ещё и платить должны за эту тухлую воду. А у нас маленькие дети. Как купать их такой тухлой водой?!
В Ровно-Владимировке вообще нет воды центральной и делать ничего никто не собирается
Очередной бред от Парамзина, а жители Ровно-Владимировки "нагнетают" по его словам уже несколько десятков лет.
Прочитала статью, ну Парамзин вообще бессовестный, мы итак покупаем воду чтобы готовить и пить. А за воду для хоз.нужд оплачиваем дороже чем в городе. И он говорит что это не проблема пойти и купить воды. Он сам в Калинке живёт и до ДУ ему нет дела!