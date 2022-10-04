Житель Самарской области получил девять лет колонии за ограбление и убийство коллеги

В Сергиевском районе Самарской области суд вынес приговор 33-летнему мужчине, которого обвиняли в грабеже, убийстве и поджоге. Об этом сообщает региональное СУ СК.

Ночью 28 августа 2020 г. пьяный сельчанин пришел к дому коллеги в с. Суходол, но женщина отказалась с ним общаться. В итоге дебошир все же проник в дом через разбитое окно и забрал мобильник жертвы. После этого он избил коллегу, поджег дом и скрылся. Потерпевшая погибла.

Суд приговорил убийцу к девяти годам лишения свободы в колонии строгого режима.