Кассационный суд рассмотрел жалобы на приговор Ивану Нещадимову

В среду, 5 октября, Шестой кассационный суд рассмотрел кассационные жалобы на приговор Самарского райсуда, вынесенный бывшему и. о. начальника отдела полиции № 7 УМВД РФ по Самаре Ивану Нещадимову. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

Напомним, по версии следствия, Нещадимов знал, что с мая по 8 августа 2018 г. сотрудниками ОП № 7 вели проверочных по факту вывоза песка с участка, на котором работало ООО "СамараСтройСнаб", и решил "вытребовать" себе ежемесячно вознаграждение от руководства ООО.

В результате при получении 200 тыс. руб., Нещадимова задержали.

Суд назначил мужчине семь лет лишения свободы и на три года лишил права занимать должности в правоохранительных органах. Также осужденного обязали выплатить штраф 6 млн рублей. Апелляционная инстанция оставила приговор без изменения.

Как пояснили в пресс-службе суда, в кассационных жалобах Нещадимов и его защитник оспаривали законность проведения оперативно-розыскных мероприятий, допустимость собранных доказательств, выражали несогласие с квалификацией содеянного, а также указывали на необоснованное сохранение ареста на долю осужденного в жилом помещении.

"Кассационный суд отменил решение в части сохранения ареста на жилое помещение и направил уголовное дело в этой части на новое рассмотрение, указав на необходимость дополнительного исследования вопросов о возможности обращения взыскания на это имущество в силу закона, — пояснили в пресс-службе Шестого кассационного суда общей юрисдикции. — В остальной части доводы кассационных жалоб признаны не обоснованными, поскольку в результате изучения материалов уголовного дела каких-либо существенных нарушений уголовного и уголовно-процессуального законов, повлиявших на исход дел установлено не было, в связи с чем судебная коллегия оставила их в этой части без удовлетворения".