Кассационный суд рассмотрел жалобы на приговор Ивану Нещадимову

В среду, 5 октября, Шестой кассационный суд рассмотрел кассационные жалобы на приговор Самарского райсуда, вынесенный бывшему и. о. начальника отдела полиции № 7 УМВД РФ по Самаре Ивану Нещадимову. Об этом сообщили в пресс-службе суда.
Напомним, по версии следствия, Нещадимов знал, что с мая по 8 августа 2018 г. сотрудниками ОП № 7 вели проверочных по факту вывоза песка с участка, на котором работало ООО "СамараСтройСнаб", и решил "вытребовать" себе ежемесячно вознаграждение от руководства ООО.
В результате при получении 200 тыс. руб., Нещадимова задержали.
Суд назначил мужчине семь лет лишения свободы и на три года лишил права занимать должности в правоохранительных органах. Также осужденного обязали выплатить штраф 6 млн рублей. Апелляционная инстанция оставила приговор без изменения.
Как пояснили в пресс-службе суда, в кассационных жалобах Нещадимов и его защитник оспаривали законность проведения оперативно-розыскных мероприятий, допустимость собранных доказательств, выражали несогласие с квалификацией содеянного, а также указывали на необоснованное сохранение ареста на долю осужденного в жилом помещении.
"Кассационный суд отменил решение в части сохранения ареста на жилое помещение и направил уголовное дело в этой части на новое рассмотрение, указав на необходимость дополнительного исследования вопросов о возможности обращения взыскания на это имущество в силу закона, — пояснили в пресс-службе Шестого кассационного суда общей юрисдикции. — В остальной части доводы кассационных жалоб признаны не обоснованными, поскольку в результате изучения материалов уголовного дела каких-либо существенных нарушений уголовного и уголовно-процессуального законов, повлиявших на исход дел установлено не было, в связи с чем судебная коллегия оставила их в этой части без удовлетворения".
Последние комментарии
П****ц! И этого урода не наказали. Такой отброс в следующий раз ещё несчастное животное убьёт или ребёнка изнасилует. Как эта тварь ходит на свободе?
В смысле штраф? Назначить штраф это поощрять это
Да как так происходит? Все равны, а некоторые ровнее?!только за хранение 5 лет дают, судьи продажные! Надеюсь на пересмотр отправят и судью лишат прав.
Моей дочери практически отказали в возможности стать кандидатом в присяжные. Пришло письмо, где ее выбрали из списка избирателей. Она пошла в Пром.администрацию и ей там, вместо того, чтобы зарегистрировать, сказали в коридоре: ну чтоо вы, это такая маленькая вероятность, попасть туда. Я позвонила в канцелярию обл. суда. То же самое, слово в слово. Но позвольте: письмо как разговорит о том, что человека УЖЕ выбрала система из примерно миллиона избирателей в примерно полторы тысячи кандидатов. И если человек подходит по закону о присяжных судьях, то его ставят на учет и он дожидается звонка из суда с предложением прийти на заседание по отбору кандидатов.
Все боятся идти в присяжные.Никто не желает отбиения кукушки со стороны банды убийц