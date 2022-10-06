16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
По иску прокуратуры к главе Самары допросили сотрудников "Интуриста" Сергея Шанова уволили с поста главы департамента градостроительства Самары Мэр Отрадного подал в отставку Самарский областной суд вынес решение по иску об отставке главы Октябрьска Александры Гожей Прокуратура снова требует отставки главы Октябрьска Александры Гожей

Муниципалитеты Власть и политика

Депутаты ищут новые способы борьбы с нелегальной торговлей

САМАРА. 6 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 27
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

На очередном заседании комитета по развитию городской инфраструктуры, ЖКХ и экологии гордумы Самары депутаты предложили ужесточить штрафы за нелегальную торговлю и более тщательно выбирать места для установки новых павильонов и шатров, чтобы предпринимателям было выгодно работать в рамках закона.

Фото: Фото предоставлено думой г.о. Самара

Как отметил председатель городской думы Алексей Дегтев, культура организации торговли — это вопрос, который напрямую связан с безопасностью и охраной здоровья граждан, поэтому ему уделяется особое внимание.

"Во всех девяти районах по согласованию с администрациями, депутатами и общественностью появились ярмарки разных форматов, начали работать предприниматели, которые открыли новые рабочие места. Поддержка и понимание правильности развития этого сектора есть, но имеются и противоречия. Часть отрасли по-прежнему живет вне закона", — обозначил актуальность проблемы спикер.

По его мнению, для решения этого вопроса нужно "радикальное хирургическое вмешательство". Например, изменение системы наказания для незаконных торговцев — отмена такой меры, как первое предупреждение, а также увеличение штрафов.

На заседании комитета обсуждалось, что для организации легальной торговли в Самаре создаются соответствующие условия: строятся специализированные павильоны и шатры с небольшой арендной платой — 350 рублей в день. Но участников темного рынка по-прежнему много.

Вопрос вызвал активное обсуждение с представителями районных администраций и городского департамента экономического развития, инвестиций и торговли. Было предложено тщательнее продумывать размещение павильонов и шатров, чтобы был достаточный трафик покупателей; просчитывать возможность подведения к торговым точкам необходимой инфраструктуры.

Алексей Дегтев подвел итог: проблему нужно решать комплексно. Он предложил продолжить обсуждение темы в рамках рабочего совещания, расширить круг привлеченных к дискуссии лиц.

Более подробный материал с заседания комитета, на котором обсуждались также вопросы подачи тепла в дома и социальные объекты Самары, читайте в свежем номере газеты "Волжская коммуна" завтра, 7 октября.

Гид потребителя

Последние комментарии

Наталья В 01 апреля 2022 06:12 В апреле мэрия Самары проведет аукцион по выбору подрядчика на строительство планетария

Какой планетарий?! Это сейчас так необходимо?! Постройте лучше бумажный завод или производство товаров для быта! Обновите аграрные комплексы региона дня поставки продуктов питания. Это и рабочие места , и прибыль и удешевление самих товаров.

Марина Костина 11 октября 2021 16:00 Глава Промышленного района ушел в отставку

Самый грязный район,Промышленном районе на остановке 13 микрорайон уже 15лет ведётся нелегальная торговля овощами, на площади Кирова по ул Победы на стороне промышленного района ведётся нелегальная торговля у подземного перехода и никому нет дела, что кругом антисанитария. Наведите порядок в Промышленном районе, как в Кировском.

Анастасия Фролова 04 октября 2018 11:31 Александр Палагичев сложил с себя полномочия председателя комитета по ЖКХ в гордуме Самары

Ребята, какой петербург? Речь шла только о снятии полномочий председателя. Высосали из пальца и раздули

Владимир Ваганов 16 августа 2018 15:04 Евгений Кришталь уходит с поста директора МАУ "Парки Самары"

Не иначе как в Росгвардия начала передел сфер влияния...

Дмитрий Лакоценин 21 июня 2018 06:14 Власти Самары получили право распоряжаться городскими лесопарками

Поле деятельности огромно,только в Кировском и Красноглинском от просек до 19 км и Управленческого.

Фото на сайте

Поездка Дмитрия Азарова в п. Воскресенка Волжского района

Поездка Дмитрия Азарова в п. Воскресенка Волжского района

Самарские депутаты ознакомились с работой лагерей дневного пребывания

Самарские депутаты ознакомились с работой лагерей дневного пребывания

Красноярский район поделился опытом лучших муниципальных практик

Красноярский район поделился опытом лучших муниципальных практик

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6