Депутаты ищут новые способы борьбы с нелегальной торговлей

На очередном заседании комитета по развитию городской инфраструктуры, ЖКХ и экологии гордумы Самары депутаты предложили ужесточить штрафы за нелегальную торговлю и более тщательно выбирать места для установки новых павильонов и шатров, чтобы предпринимателям было выгодно работать в рамках закона.

Как отметил председатель городской думы Алексей Дегтев, культура организации торговли — это вопрос, который напрямую связан с безопасностью и охраной здоровья граждан, поэтому ему уделяется особое внимание.

"Во всех девяти районах по согласованию с администрациями, депутатами и общественностью появились ярмарки разных форматов, начали работать предприниматели, которые открыли новые рабочие места. Поддержка и понимание правильности развития этого сектора есть, но имеются и противоречия. Часть отрасли по-прежнему живет вне закона", — обозначил актуальность проблемы спикер.

По его мнению, для решения этого вопроса нужно "радикальное хирургическое вмешательство". Например, изменение системы наказания для незаконных торговцев — отмена такой меры, как первое предупреждение, а также увеличение штрафов.

На заседании комитета обсуждалось, что для организации легальной торговли в Самаре создаются соответствующие условия: строятся специализированные павильоны и шатры с небольшой арендной платой — 350 рублей в день. Но участников темного рынка по-прежнему много.

Вопрос вызвал активное обсуждение с представителями районных администраций и городского департамента экономического развития, инвестиций и торговли. Было предложено тщательнее продумывать размещение павильонов и шатров, чтобы был достаточный трафик покупателей; просчитывать возможность подведения к торговым точкам необходимой инфраструктуры.

Алексей Дегтев подвел итог: проблему нужно решать комплексно. Он предложил продолжить обсуждение темы в рамках рабочего совещания, расширить круг привлеченных к дискуссии лиц.

Более подробный материал с заседания комитета, на котором обсуждались также вопросы подачи тепла в дома и социальные объекты Самары, читайте в свежем номере газеты "Волжская коммуна" завтра, 7 октября.