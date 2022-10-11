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Людмила Тархова в суде рассказала, как собирался компромат на вице-спикера губдумы Александра Милеева

САМАРА. 11 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В понедельник, 10 октября, в Ленинском районном суде продолжилось судебное следствие по делу Людмилы Тарховой, обвиняемой в вымогательстве 200 млн руб. у заместителя председателя Самарской губернской думы Александра Милеева. Подсудимая дала показания, описав свою версию случившегося.

Напомним, дочь бывшего мэра Самары Виктора Тархова была задержана сотрудниками УФСБ в июне прошлого года, по заявлению Милеева о шантаже.

На состоявшемся заседании Людмила Тархова продолжала категорически настаивать на своей невиновности. В ее повествовании о случившемся постоянно упоминалась Елена Беленькая, которая на момент возбуждения рассматриваемого уголовного дела являлась адвокатом Тарховой.

Исходя из версии подсудимой, именно Беленькая стала связующим звеном между участниками этой криминальной истории, так как одновременно была адвокатом и самой Тарховой, и жены депутата Юлии Милеевой. У последней якобы возник конфликт с мужем, и чтобы решить его в свою пользу, она, со слов Тарховой, воспользовалась советом Беленькой собрать на него компромат. Дескать так он будет сговорчивее.

Милеева якобы последовала указаниям своей юристки и передала ей на флешке различные, по их мнению, компрометирующие сведения на мужа. Беленькая же вручила эту информацию Тарховой, чтобы та, по ее версии, угрожая оглаской, вынудила Милеева вернуть крупный долг. При этом, по словам Тарховой, адвокатесса желала получить комиссионные в размере 50 млн рублей.

Беленькая проходит по делу в статусе свидетеля, но, по мнению защиты, ее также следует привлечь к ответственности как лицо, снабдившее обвиняемую компроматом на депутата, нарушив адвокатскую тайну. Тем более, что подсудимой вменяют вымогательство группой лиц. Но никому кроме Тарховой обвинение не предъявлено, и данное уголовное дело не может быть рассмотрено из-за неполноты предварительного следствия, считает защита.

Насчет долга интересно отметить, что, по словам подсудимой, в январе 2012 г. она присутствовала при передаче ее отцом (экс-мэром Самары Виктором Тарховым) Милееву двух с 2,5 млн долларов США. Якобы, отдавая такую крупную сумму на три года под 20% годовых, Тархов расписку с заемщика не взял. Гарантом сделки, с ее слов, был Олег Дьяченко, скоропостижно скончавшийся в 2017 году.

На том основании, что расписка отсутствует, адвокат Беленькая якобы пояснила Людмиле Тарховой, что законного способа вернуть эти деньги нет. В то же время Тархова почему-то поверила ее словам о том, что в случае предъявления компромата "все законно".

Представитель потерпевшего Сергей Давидян считает, что такого займа не было и, соответственно, никакого долга перед Тарховым у Милеева не существовало. Этот вывод адвокат Давидян делает в том числе на том основании, что во время предварительного следствия Тархова долго об этом долге вообще не упоминала.

Были оглашены показания подсудимой данные в начале предварительного следствия. В них она признавалась и каялась, просила прощения у потерпевшего. Затем она заключила досудебное соглашение со следствием, основным условием которого является признание вины. Тархова объяснила смену своей позиции тем, что тогда она была вынуждена оговорить себя, чтобы пойти под домашний арест, а не в СИЗО.

Давая показания в суде, подсудимая особо упирала на то, что безвозмездно "подарила" Милееву весь компромат. Милеев же якобы сам предложил выкупить у нее жесткий диск с информацией. Из такой субъективной оценки действий, по всей видимости, должна вытекать переквалификация содеянного с вымогательства на менее тяжкие статьи о мошенничестве или даже самоуправстве.

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