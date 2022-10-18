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Преступления Происшествия

В Тольятти начинают судить директора УК за хищение миллионов

ТОЛЬЯТТИ. 18 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Перед судом Автозаводского района Тольятти предстанет руководитель муниципального предприятия "Управляющая компания №4" Денис Парчайкин. Его обвинили в коммерческом подкупе и мошенничестве в особо крупном размере.

По версии следствия, Парчайкин с 2018 по 2021 г. похитил более 4 млн рублей. Это были деньги, перечисленные собственниками квартир за коммунальные услуги. Также правоохранители считают, что Парчайкин в 2020 г. потребовал от двух подрядчиков, которые ремонтировали инженерные системы в доме, отдать ему более 250 тыс. руб. под предлогом потерь воды, допущенных при выполнении работ.

Кроме того, по версии следствия, в 2021 г. Парчайкин получил 1 млн руб. от подрядчика за подписание актов приемки работ по капитальному ремонту инженерных систем.

Сам Парчайкин, впрочем, вины не признал.

"Парчайкин не совершал никаких преступлений. Мы рассчитываем, что суд во всем разберется", - прокомментировал адвокат обвиняемого Вячеслав Земчихин.

Интересно, что ранее сообщалось, что УК №4 находилась в ведении первого замглавы Тольятти Вадима Ерина. В сентябре у Ерина провели обыск. А на днях чиновник покинул должность.

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