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Происшествия

Виновник смертельного ДТП на ул. Солнечной лишился автомобиля

САМАРА. 20 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
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Марк Ланцов, ставший виновником смертельного ДТП на ул. Солнечной в 2019 г., лишился автомобиля из-за неисполнения кредитных обязательств, сообщает "КП-Самара".

Согласно материалам дела, в ноябре 2019 г. Марк Ланцов взял кредит в размере 5,3 млн руб. в КБ "Локо-Банк". В качестве залога он оставил банку свой автомобиль. Однако платить кредит и гасить проценты заемщик не сумел.

"К 2022 г. задолженность достигла 4,1 млн руб., из которых 3,9 млн руб. — основной долг и 1,5 млн руб. — задолженность по плановым процентам", — сообщается в материалах дела.

Банк попытался решить вопрос через суд. Кредитная организация направила иск, в котором требовала взыскать с Ланцова задолженность, а также обратить взыскание на находящийся в залоге автомобиль.

Представитель Ланцова заявил, что заемщик не мог оплачивать кредит по двум обстоятельствам: в начале — из-за коронавирусной инфекции, а после — в связи с тюремным заключением. Впрочем, причинную связь между пандемией коронавируса и неисполнением обязательств по кредитному договору ответчик не доказал. В результате суд встал на сторону банка.

"Взыскать с Ланцова Марка задолженность по кредитному договору в размере 4,1 млн руб., а также расходы по оплате госпошлины в размере 34,7 тыс. рублей. Обратить взыскание на предмет залога — автомобиль, принадлежащий Ланцову — путем продажи с публичных торгов", — следует из решения суда.

Напомним, 4 июня 2019 г. Марк Ланцов на Aston Martin, поворачивая налево на пересечении улиц Солнечной и Губанова, не уступил дорогу и столкнулся с встречной Toyota RAV 4 под управлением 43-летнего Максима Первова. От удара Toyota выехала на тротуар и сбила 43-летнюю Аллу Штоль и трехлетнего мальчика, стоявших перед светофором. В последний момент женщина успела оттолкнуть малыша. От полученных травм она скончалась. Ребенок выжил. Помимо этого, в аварии пострадала 38-летняя пассажирка Toyota.

Ланцова обвинили в нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности смерть. Экспертиза установила, что он мог избежать столкновения, если бы соблюдал правила.

В 2020 г. Марка Ланцова приговорили к двум годам заключения в колонии-поселении и лишению водительских прав на два года после освобождения.

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