В Волжском районе госслужащая перевела мошенникам 2,28 млн рублей

В Волжском районе Самарской области от действий мошенников пострадала 55-летняя местная жительница, работающая начальником отделения промышленного контроля технического отдела одного из госучреждений. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

Женщина рассказала полицейским, что ей в течение семи дней звонили неизвестные, представлялись правоохранителями и менеджером по информационной безопасности одного из банков и убеждали, что на ее имя оформлены кредиты в различных банках страны. Мошенники настаивали, что для отмены операций необходимо взять встречный кредит и временно перевести денежные средства на "безопасный счет" для их сохранения.

Пострадавшая выполнила их требования и "подарила" злоумышленникам свыше 2,28 млн рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело, проводится комплекс оперативно-разыскных мероприятий, направленных на установление лиц, причастных к совершению хищения.

Полицейские напоминают гражданам, что сотрудники настоящей службы безопасности банка никогда не звонят своим клиентам с информацией о подозрительных действиях с банковской картой (несанкционированное списание, оформление кредита без ведома владельца карты); в телефонном разговоре не просят назвать реквизиты карт, персональные данные и суммы, хранящиеся на счетах; не предлагают снимать деньги со счетов и переводить их на так называемые "безопасные счета".

При поступлении подобных звонков следует прервать разговор.