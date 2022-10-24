В Волжском районе госслужащая перевела мошенникам 2,28 млн рублей

В Волжском районе Самарской области от действий мошенников пострадала 55-летняя местная жительница, работающая начальником отделения промышленного контроля технического отдела одного из госучреждений. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.
Женщина рассказала полицейским, что ей в течение семи дней звонили неизвестные, представлялись правоохранителями и менеджером по информационной безопасности одного из банков и убеждали, что на ее имя оформлены кредиты в различных банках страны. Мошенники настаивали, что для отмены операций необходимо взять встречный кредит и временно перевести денежные средства на "безопасный счет" для их сохранения.
Пострадавшая выполнила их требования и "подарила" злоумышленникам свыше 2,28 млн рублей.
По данному факту возбуждено уголовное дело, проводится комплекс оперативно-разыскных мероприятий, направленных на установление лиц, причастных к совершению хищения.
Полицейские напоминают гражданам, что сотрудники настоящей службы безопасности банка никогда не звонят своим клиентам с информацией о подозрительных действиях с банковской картой (несанкционированное списание, оформление кредита без ведома владельца карты); в телефонном разговоре не просят назвать реквизиты карт, персональные данные и суммы, хранящиеся на счетах; не предлагают снимать деньги со счетов и переводить их на так называемые "безопасные счета".
При поступлении подобных звонков следует прервать разговор.
Последние комментарии
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Любопытный критерии, предъявляемые мэром Тольятти Ренцем при наборе "своей команды"! Или Ренц тоже такой?
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И ЭТО называется правосудие? Арестовать мать, отчима, дядю, детектива. Это уже ни в какие рамки не лезет. Хоть бабушку не закрыли... Получается, любая, неадекватная девушка может написать какое угодно заявление на своих родственников и те попадут в тюрьму. Даже если не виновны. "Будут сидеть, я сказала" именно так, по всей видимости рассуждает наша слепая и глухая Фемида. И даже если оправдают, кто будет покрывать издержки, упущенную выгоду, наконец, просто время жизни человеческой? Правовой беспредел, иначе не назовешь.
Вот из-за таких Буратин теперь невозможно перевести крупную сумму по реквизитам через он-лайн. Надо переться лично в банк.