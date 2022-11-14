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Общество

За 9 месяцев в Самарской области снизилась смертность

САМАРА. 14 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самарской области за девять месяцев снизилась смертность до 85,9% к уровню прошлого года, всего с начала года скончались 34 067 человек, за сентябрь снижение достигло 70,8% — за месяц скончался 3 531 житель области.

Данные о естественном движении населения опубликовал Росстат 11 ноября.

Вместе с тем продолжает снижаться и рождаемость: с начала года в губернии появились на свет 18 799 малышей, что составляет 91,3% от уровня прошлого года. В сентябре родилось 2090 детей или 91,7% от уровня сентября 2021 года.

В целом по России цифры сопоставимые: снижение смертности с начала года достигло 83,9% (всего умерли 1 448 301 человек), рождаемость упала до 93,8% (984 842 младенца).

При этом за период с января по сентябрь 2022 года в Самарской области отмечается небольшой прирост детской смертности — 102%. По этому показателю регион занимает третье место в Приволжском федеральном округе  — после республики Марий-Эл и Пермского края. В целом по стране за тот же период младенческая смертность снизилась до 92,4%.

На конец сентября 2022 года естественная убыль населения в Самарской области снизилась до 15 268 человек (в прошлом году — 19 084).

Напомним, что естественная убыль остается устойчивым и долговременным фактором сокращения населения. В январе–июле 2022 года естественная убыль населения наблюдалась во всех городских округах и муниципальных районах Самарской области, за исключением Волжского района.

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