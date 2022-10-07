В 2022 г. в Самарской области количество умерших сократилось на 10%

В Самарской области число родившихся за январь–июль текущего года уменьшилось на 9,7% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. В то же время, количество умерших сократилось на 10,6%. Данные о демографической ситуации в регионе опубликовал Самарастат.
Так, в период с января по июль в 2022 г. родилось 14341 детей (на 1544 ребенка меньше, чем годом ранее), умерло 26985 жителей (на 3198 человек меньше, чем в 2021 г.).
В то же время, в нынешнем году возросла младенческая смертность: 83 ребенка до года погибли в 2022 г., — на шесть детей больше, нежели год назад.
"Устойчивым и долговременным фактором сокращения населения остается естественная убыль. В январе–июле 2022 года естественная убыль населения наблюдалась во всех городских округах и муниципальных районах Самарской области за исключением Волжского района", — отмечается в обновленном докладе о социально-экономическом положении Самарской области.
Кроме того, снизилось и количество браков. По сравнению с январем-июлем 2021 г. — на 4%. Однако число разводов также уменьшилось — на 6,1%.
"В целом по области на 1000 образовавшихся брачных пар пришлось 764 распавшихся (в январе–июле 2021 года — 781)", — сообщили в Самарастате.
Также в ведомстве отметили, что в указанном периоде текущего года на территории региона наблюдалась миграционная убыль (1906 человек), сложившаяся, в основном, за счет международного обмена.
"По сравнению с аналогичным периодом прошлого года в январе–июле 2022 года произошло сокращение числа прибывших из стран СНГ на 5,0% и увеличение числа выбывших вдвое", — сообщается в докладе.
Последние комментарии
Молодец. Делом занимается.
Для бизнеса нет святого. Печалька.
Прокуратура начала работать!
Первое. Норматив оценки изымаемого жилья по последнему приказу минстроя РФ на 3 квартал для Самарской области почти 80 тысяч за кв.м. Второе. Все оценочные компании, работающие на Минстрой, ДУИ, администрацию и т.д.являются аффилированными этим органам и работают по их обязательным рекомендациям. Где оценка минимальна и опирается, в том числе, на фейковые объявления с Авито и Циан. Нет сейчас стоимости в городе за кв.м, даже в развалюхах, 30 тысяч за метр. Сами дают фиктивные объявления и их же прилагают к отчётам об оценке. Это мое личное мнение, основанное на детальном анализе ситуации. Подкреплённое звонками по этим объявлениям. Что значит, "решение принималось сходу"? Вы гос. чиновники или кто? Вы думали о жителях своего города? Или только об огромном транше из гос.бюджета?
Как все просто и гладко. Вода как была тухлая так и осталась. Порывы чуть ли не каждый день. Даже если в день когда нет порывов ,вечером воды все равно нет. А чтобы выкопать колодец нужно не меньше 50 тысяч рублей. Всего то . И каждый день ходить покупать воду тоже нужны деньги. Так ещё и платить должны за эту тухлую воду. А у нас маленькие дети. Как купать их такой тухлой водой?!