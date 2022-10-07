16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В 2022 г. в Самарской области количество умерших сократилось на 10% В Историческом парке "Россия - Моя история" пройдет общественная акция в поддержку Вооруженных Сил РФ У стадиона "Самара Арена" высадили Аллею Ангелов в память о погибших детях Донбасса Еще девяти гражданам, прибывшим в Самарскую область с Донбасса, вручены российские паспорта В Самарском педуниверситете сменится ректор

Общество

В 2022 г. в Самарской области количество умерших сократилось на 10%

САМАРА. 7 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 17
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В Самарской области число родившихся за январь–июль текущего года уменьшилось на 9,7% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. В то же время, количество умерших сократилось на 10,6%. Данные о демографической ситуации в регионе опубликовал Самарастат.

Так, в период с января по июль в 2022 г. родилось 14341 детей (на 1544 ребенка меньше, чем годом ранее), умерло 26985 жителей (на 3198 человек меньше, чем в 2021 г.).

В то же время, в нынешнем году возросла младенческая смертность: 83 ребенка до года погибли в 2022 г., — на шесть детей больше, нежели год назад.

"Устойчивым и долговременным фактором сокращения населения остается естественная убыль. В январе–июле 2022 года естественная убыль населения наблюдалась во всех городских округах и муниципальных районах Самарской области за исключением Волжского района", — отмечается в обновленном докладе о социально-экономическом положении Самарской области.

Кроме того, снизилось и количество браков. По сравнению с январем-июлем 2021 г. — на 4%. Однако число разводов также уменьшилось — на 6,1%.

"В целом по области на 1000 образовавшихся брачных пар пришлось 764 распавшихся (в январе–июле 2021 года — 781)", — сообщили в Самарастате.

Также в ведомстве отметили, что в указанном периоде текущего года на территории региона наблюдалась миграционная убыль (1906 человек), сложившаяся, в основном, за счет международного обмена.

"По сравнению с аналогичным периодом прошлого года в январе–июле 2022 года произошло сокращение числа прибывших из стран СНГ на 5,0% и увеличение числа выбывших вдвое", — сообщается в докладе.

Гид потребителя

Последние комментарии

Дмитрий Лакоценин 03 октября 2022 09:40 Самарский коллекционер стал волонтером и помогает российским солдатам

Молодец. Делом занимается.

Дмитрий Лакоценин 03 октября 2022 09:33 Самарской школе олимпийского резерва отказали в застройке берега Волги

Для бизнеса нет святого. Печалька.

Дмитрий Лакоценин 03 октября 2022 09:30 Прокуратура Самары не дала "Шарду" и "СЗ Ракита" согласовать застройку с урезанными парковками

Прокуратура начала работать!

Матрена Демина 11 сентября 2022 08:46 Жители домов, попадающих под снос из-за строительства метро в Самаре, пожаловались депутату

Первое. Норматив оценки изымаемого жилья по последнему приказу минстроя РФ на 3 квартал для Самарской области почти 80 тысяч за кв.м. Второе. Все оценочные компании, работающие на Минстрой, ДУИ, администрацию и т.д.являются аффилированными этим органам и работают по их обязательным рекомендациям. Где оценка минимальна и опирается, в том числе, на фейковые объявления с Авито и Циан. Нет сейчас стоимости в городе за кв.м, даже в развалюхах, 30 тысяч за метр. Сами дают фиктивные объявления и их же прилагают к отчётам об оценке. Это мое личное мнение, основанное на детальном анализе ситуации. Подкреплённое звонками по этим объявлениям. Что значит, "решение принималось сходу"? Вы гос. чиновники или кто? Вы думали о жителях своего города? Или только об огромном транше из гос.бюджета?

Elmira Davletova 20 августа 2022 06:22 "Тухлая вода с перебоями": жители Дубового Умета жалуются на качество водоснабжения

Как все просто и гладко. Вода как была тухлая так и осталась. Порывы чуть ли не каждый день. Даже если в день когда нет порывов ,вечером воды все равно нет. А чтобы выкопать колодец нужно не меньше 50 тысяч рублей. Всего то . И каждый день ходить покупать воду тоже нужны деньги. Так ещё и платить должны за эту тухлую воду. А у нас маленькие дети. Как купать их такой тухлой водой?!

Фото на сайте

Ландшафтным дизайнерам из разных городов показали работы самарских коллег

Ландшафтным дизайнерам из разных городов показали работы самарских коллег

Ландшафтный облик региона: в Самаре открылся форум "Сады и люди"

Ландшафтный облик региона: в Самаре открылся форум "Сады и люди"

В Самаре прошел детский этнографический фестиваль

В Самаре прошел детский этнографический фестиваль

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6