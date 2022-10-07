В 2022 г. в Самарской области количество умерших сократилось на 10%

В Самарской области число родившихся за январь–июль текущего года уменьшилось на 9,7% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. В то же время, количество умерших сократилось на 10,6%. Данные о демографической ситуации в регионе опубликовал Самарастат.

Так, в период с января по июль в 2022 г. родилось 14341 детей (на 1544 ребенка меньше, чем годом ранее), умерло 26985 жителей (на 3198 человек меньше, чем в 2021 г.).

В то же время, в нынешнем году возросла младенческая смертность: 83 ребенка до года погибли в 2022 г., — на шесть детей больше, нежели год назад.

"Устойчивым и долговременным фактором сокращения населения остается естественная убыль. В январе–июле 2022 года естественная убыль населения наблюдалась во всех городских округах и муниципальных районах Самарской области за исключением Волжского района", — отмечается в обновленном докладе о социально-экономическом положении Самарской области.

Кроме того, снизилось и количество браков. По сравнению с январем-июлем 2021 г. — на 4%. Однако число разводов также уменьшилось — на 6,1%.

"В целом по области на 1000 образовавшихся брачных пар пришлось 764 распавшихся (в январе–июле 2021 года — 781)", — сообщили в Самарастате.

Также в ведомстве отметили, что в указанном периоде текущего года на территории региона наблюдалась миграционная убыль (1906 человек), сложившаяся, в основном, за счет международного обмена.

"По сравнению с аналогичным периодом прошлого года в январе–июле 2022 года произошло сокращение числа прибывших из стран СНГ на 5,0% и увеличение числа выбывших вдвое", — сообщается в докладе.