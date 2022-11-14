Три года колонии запросили экс-участковому, которого обвиняют в смерти жены

Представитель прокуратуры запросил в суде наказание для теперь уже бывшего участкового Гакиля Бадертдинова из Самарской области. Его обвиняют в доведении до самоубийства супруги.

Трагедия произошла еще в октябре 2018 года. Тогда в с. Шентала, в колодце недалеко от дома, нашли тело 40-летней Гульназ. По предварительной версии, в ее организме также было вредное вещество. У погибшей осталось двое детей.

По данным правоохранителей, женщина и ее супруг часто ссорились. Кроме того, в материалах уголовного дела была информация об СМС-переписке между мужем и женой. По мнению следственных органов, участковый предъявлял супруге претензии на почве ревности. Бадертдинов же утверждал, что жена начинала его провоцировать, а он лишь отвечал. Также известно, что незадолго до трагедии супруги расходились и снова сходились.

"Я читал переписку погибшей с супругом, и, на мой личный взгляд, там содержатся весьма оскорбительные и угрожающие фразы со стороны именно Бадертдинова. Поэтому я не удивлен, что отец погибшей уверен, что именно его зять виновен в смерти Гульназ. И отец больше всего теперь хочет добиться справедливого наказания", — рассказывал адвокат родных погибшей женщины Владимир Красиков.

Уголовное дело уже несколько раз начинал рассматривать Исаклинский районный суд. На этот раз процесс дошел до стадии прений сторон. Как сообщил адвокат Владимир Красиков, экс-участковому запросили три года колонии общего режима.