В Самаре шесть экс-полицейских получили реальные сроки за фальсификации уголовных дел

Советский районный суд Самары вынес приговор шести экс-оперативникам отдела полиции № 9 (Железнодорожный район), обвинявшихся в фальсификации уголовных дел о наркотиках.

Кроме бывших полицейских приговор выслушали 15 лжепонятых и закупщиков наркотиков.

Напомним, бывших полицейских Хроновского, Чернова, Бормотова, Путятина, Зленко и Канярова обвиняли в том, что в 2015–2017 годах они фальсифицировали уголовные дела. Получая информацию о лицах, причастных к незаконному обороту наркотиков, они осуществляли их задержание в отсутствии понятых, а также без составления необходимых процессуальных документов. При этом у части задержанных при себе либо в жилище действительно имелись наркотические средства.

После того как задержанные доставлялись в отдел полиции, оперативными сотрудниками вызывались граждане из числа наркозависимых, которые впоследствии фиктивно выступали в качестве "закупщиков" и "понятых".

Затем осужденные фальсифицировали документы по факту незаконного сбыта задержанными наркотических средств, на основании которых в дальнейшем органами следствия МВД в отношении указанных лиц были расследованы уголовные дела, а судами вынесены обвинительные приговоры. "Жертвами" оперативников стали не менее 14 человек.

Сами экс-полицейские говорили на следствии и в суде, что были вынуждены идти на фальсификации, так как руководство якобы требовало от них выявления минимум одного факта сбыта наркотиков в неделю. "Штатные" же понятые свои действия объясняли тем, что взамен получали от правоохранителей деньги и наркотики, которые также могли беспрепятственного употреблять на подконтрольной им территории.

"В марте 2016 года я был на рабочем месте в подвале дома на Революционной. Там находилось помещение ЖЭУ. У меня были два гостя. Фамилия одного Мезин. Другого я знал по его прозвищу - Печалька. В 3 часа дня я употребил героин. Ворвались оперативники отдела по борьбе с незаконным оборотом наркотиков", - рассказывал один из потерпевших.

Далее, по словам мужчины, его били, угрожали и требовали, чтоб он признал причастность именно к сбыту запрещенных веществ. Хотя он использовал наркотики только для личного потребления. В итоге его все же отправили под суд за торговлю. Как рассказывали адвокаты некоторых понятых, те, мол, подписывали бумаги, которые им давали полицейские, "не глядя". Подсудимые признали вину частично. Кто-то говорил, что нарушения при расследовании уголовных дел были, но, мол, где их нет. А задержанные будто бы на самом деле были причастны к наркоторговле.

«В рамках расследования уголовного дела экс-полицейских следователями допрошены более 60 свидетелей, проведено свыше 30 экспертиз, 47 осмотров места происшествия, 20 очных ставок, 13 проверок показаний на месте. Уголовное дело насчитывало 120 томов. Судом все фигуранты признаны виновными в совершении инкриминируемых им преступлений», — рассказали в СУ СКР по Самарской области.

В итоге бывшие правоохранители Павел Бормотов и Динисам Каняров получили шесть лет лишения свободы, Андрей Зленко — пять лет, Александр Путятин — четыре года, Сергей Храновский — четыре года и три месяца, Борис Чернов — пять лет и шесть месяцев. Также полицейских лишили права занимать должности на госслужбе на два года.

Вместе с экс-полицейскими наказание назначили также двум лжепонятым. Им дали условные сроки. В отношении остальных фигурантов уголовное дело прекратили из-за истечения сроков давности.

Пока не ясно будут ли пересмотрены приговоры людей, которых осудили по сфальсифицированным делам.