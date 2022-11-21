Мария Казак: "Должно быть модно одеваться в российское"

Как изменится рынок одежды под влиянием санкций, сложно ли театральному художнику разрабатывать военную амуницию, есть ли будущее у российской индустрии моды и дизайна в условиях внешней изоляции и в каких мерах поддержки нуждается легкая промышленность. Обо всем этом в интервью художника-модельера, генерального продюсера маркет-фестиваля "Территория моды. Cделано в России" Марии Казак.

- Как отразились внешнеполитические санкции на российской индустрии моды и дизайна?

- Уход с рынка легкой промышленности крупных брендов ощутимо сказался в первую очередь на потребителях. Покупатель сразу ощутил уход продукции, которая закрывала большое количество ниш, и тем самым высвободила место для возможного заполнения российскими дизайнерами и производителями.

- Как быстро заполнится эта ниша и в какую сторону изменится цена/качество одежды для россиян?

- Надо понимать, что изделия крупных международных корпораций при таком большом тираже и представленности во всем мире имели низкую себестоимость. И конечно, выход наших дизайнеров на это место осложнен из-за того, что наши производители такую низкую себестоимость изделий пока что дать не могут. Зато у наших изделий больше эксклюзивности и высокий уровень качества. В этом плане они являются вполне конкурентоспособными.

Поэтому мы уходим от схемы потребления фаст-фэшн, так называемой быстрой моды, когда вещь надевается буквально несколько раз, быстро теряет внешний вид при стирке и выкидывается. Движение идет в сторону более медленных модных циклов, когда вещь используется дольше и может выдержать больше циклов стирки, одевания за счет высокого качества материалов и изготовления. Сейчас потребитель должен более осознанно относиться к покупке и понимать, что у вещи более высокая цена, так как у нее более высокое качество, отдавая предпочтение натуральным и перерабатываемым материалам.

Это новая модель потребления, которая приходит на смену, и хочется, чтобы покупатели с пониманием к этому отнеслись, делая этот выбор своими деньгами и поддерживая отечественных, локальных и эко-ориентированных производителей.

- Насколько модная отрасль зависит от импорта?

- Индустрия моды зависима от международных процессов и поставок. Прежде всего от поставок материалов, сырья, фурнитуры, отделки — это самое слабое звено в производственном процессе.

Тут мы очень зависимы от международных поставок и из-за этого очень зависим от курса доллара и евро, поскольку все основные материалы мы закупаем за рубежом.

С производствами своего текстиля у нас тоже есть проблемы и далеко не все позиции можем изготавливать самостоятельно. Да, есть у нас крупные текстильные камвольные комбинаты — Ивановская область, где производится ассортимент хлопка, больше пригодный для постельного белья — это мы можем закрыть. Есть крупные производители технических и костюмных тканей, такие как, например, "Чайковский текстиль" и "Брянский камвольный комбинат" — это ассортимент школьной одежды или корпоративной одежды. Но очень большое количество ассортимента — по трикотажу, футеру, пальтовым и костюмным тканям премиум-сегмента, а также по фурнитуре и специализированному оборудованию — мы самостоятельно закрыть не можем.

- Какое будущее ждет наш легпром, если внешние санкции сохранятся хотя бы год?

- Я думаю, что сейчас общим нашим вектором, направляющим нашу деятельность, должен быть патриотизм — должно быть престижно, модно, правильно одеваться в свое. Чтобы на любых изделиях легкой промышленности было написано "Сделано в России", "Сделано в Самарской губернии".

Это касается и потребителей, и заказчиков, включая госзаказы. Такой подход обеспечит рост потребления отечественной продукции и, следовательно, комплексный рост индустрии моды и всех сопутствующих процессов, которые ей помогают. А это новые рабочие места, зарплаты сотрудникам, налоги.

И конечно, на первых порах, может быть, изделия, изготовленные на нашей территории, будут несколько дороже, чем то, что мы можем закупить или привезти из дружественных нам стран. Но мы должны понимать, что это не вопрос даже года или двух, а вопрос стратегии развития отрасли. И ее, конечно, хотелось бы планировать на 5 и на 10 лет вперед.

Хотелось бы выстраивать независимую от внешних факторов индустрию, потому что ситуация сейчас показывает такую необходимость, в том числе речь про производство для нужд нашей армии. Это вопрос стратегической безопасности.

Авторы бренда "Волга Мама": "Помимо ZARA и H&M, есть отечественные качественные марки" Руководители популярного самарского бренда одежды "Волга Мама" Андрей Комзов и Василий Румянцев, чья штаб-квартира находится в Сызрани, в рамках проекта "Точки Роста" рассказали Волга Ньюс, как они представляют будущее своего бизнеса в современных экономических реалиях, легко ли вести дела из небольшого провинциального города и какая поддержка от государства нужна малому предпринимательству, завязанному на легкую промышленность.

Наиболее слабым звеном здесь являются поставки материалов для легкой промышленности, которые благодаря нашей химической промышленности и сельскому хозяйству, мы тоже должны наращивать и стараться обходиться своими ресурсами.

- Каких мер поддержки вы ожидаете от государства?

- Льготные режимы, свобода торговли, снижение налоговой нагрузки — это те меры, которые не повредят никакой отрасли, в том числе легкой промышленности, потому что позволят несколько снизить стоимость продукции для конечных потребителей и сделать наши товары и услуги более конкурентоспособными.

Сейчас нас активно поддерживают в этом плане торговые центры — социально ответственный бизнес из числа арендодателей, которые предоставляют нам секции без арендной платы или с минимальной платой. Почему бы не субсидировать такие центры со стороны бюджета для открытия фирменных отделов локальных товаров народного потребления?

Возможное субсидирование участия наших дизайнеров и производителей во всероссийских профессиональных выставках легпрома — это тоже очень значимая мера поддержки.

- Ощущаете ли вы поддержку со стороны правительства Самарской области?

- В Самарской губернии проходит моя профессиональная деятельность, и хочется отметить, что наш губернатор Дмитрий Игоревич Азаров очень быстро и гибко отреагировал на изменение ситуации — буквально в марте было озвучено желание провести мероприятие по поддержке индустрии моды в регионе.

Уже в июне при поддержке губернатора и регионального министерства промышленности и торговли удалось организовать и очень успешно провести первый маркет-фестиваль "Территория моды. Сделано в России".

- Принесло ли проведение фестиваля какие-либо значимые результаты для региона?

- Я работала в качестве генерального продюсера и имела возможность в полной мере выстроить программу мероприятия, чтобы оно было максимально профессиональным и максимально эффективным для представителей сферы индустрии моды. Нам удалось привлечь к участию большое количество губернских производителей: ИП, ООО, фабрик и самозанятых — благодаря сотрудничеству с центром "Мой бизнес 63".

Все это позволило познакомиться друг с другом, понять всю картину, количество наших производителей и объединиться в большое профессиональное содружество "Территория моды". Сейчас оно продолжает существовать в рамках закрытого профессионального телеграм-канала, где мы можем довольно эффективно коммуницировать, решать актуальные вопросы в связи со складывающейся ситуацией, в частности, с необходимостью пошива изделий для наших вооруженных сил. Наше сообщество эффективно работает и развивается и это значимый результат проведения фестиваля моды.

Итогом этого мероприятия стало открытие нескольких торговых точек, где представлены изделия наших дизайнеров и производителей. К примеру, в формате мультибрендового магазина, где представлены только локальные губернские дизайнеры, открылась секция "Наши. Самарский продукт" в ТЦ "Аврора".

К нам зашел также федеральный проект — сеть универмагов российской моды SLAVA. Это проект федеральный, секции SLAVA представлены в городах-миллионниках. Самарский универмаг в ТК Амбар стал шестым. И по площади он был самым крупным на момент открытия. Там помимо российских дизайнеров представлены и губернские бренды. По ассортименту представлены женская, мужская, детская одежда, товары для дома, обувь и аксессуары.

- Недавно у нас в Самаре впервые за много лет прошел конкурс профмастерства среди портных.

- Да, можно сказать, что конкурс "Лучшая швея" возродился, его провели впервые за несколько десятилетий. И это тоже является одним из результатов фестиваля "Территория моды", где была озвучена проблема недостатка профессиональных кадров — швей, портных, конструкторов одежды. Мы очень рады, что министерство труда, которое присутствовало в пленарных сессиях в рамках "Территория моды", услышало этот запрос от наших производителей. В тему активно включился и Самарский колледж сервисных технологий и дизайна.

В результате удалось подготовить и провести первый региональный этап Всероссийского конкурса профессионального мастерства "Лучший по профессии. Лучшая швея". Мы увидели, что конкурс стал воодушевляющим и необходимым для представителей этой профессии, нашел отклик и, безусловно, способствует повышению престижа профессии.

Торжественная церемония награждения прошла 22 октября в ТК "Амбар", где в формате модного дефиле были представлены отшитые конкурсные изделия на моделях агентства Sigma 30+, стилизованные в модные образы стилистами Дарьей Кочневой и Людмилой Крестовской.

Хотелось бы, чтобы подобные мероприятия не были разовыми, а стали у нас регулярными, ежегодными. Для развития отрасли это имеет ключевое значение, потому что должен повышаться интерес к такой рабочей профессии, как портной-швея. Много лет этого не происходило, и для молодежи было не престижно идти в профессию.

- Возникает ощущение, что выставки и фестивали — это питательная среда для творческих людей.

- Да, регулярное проведение профессиональных профильных мероприятий очень важно для нашей отрасли. Как мы знаем весь мировой модный бизнес, и мы в этом плане не исключение, существует в рамках двух сезонов: весна-лето и осень-зима. И все крупные мероприятия как правило сконцентрированы в период проведения "Недель моды" и презентации новых сезонных коллекций — профильные большие выставки индустрии моды, производителей текстиля, поставщиков оборудования и пр.

Так и в нашем регионе хотелось бы иметь два опорных крупных мероприятия. Одно — аналогичное тому, что мы провели в июне — "Территория моды. Сделано в России". Это больше поддержка производителей, бизнес-составляющей отрасли, которая помогает выйти на продажи и встретиться с потребителем, налаживание контактов участников отрасли между собой.

Елена Окунева (FransFactory): "В первые два года я шила дома, почти не отрываясь от машинки" Елена Окунева - основательница бренда "FransFactory", специализирующегося на создании комфортной одежды из экоматериалов. Шесть лет из своих 26 она посвятила реализации своей мечты. В интервью в рамках проекта "Точки Роста" она рассказала о своей команде, о росте бизнеса на фоне пандемии и о роблемах, с которыми столкнулась на фоне новой экономической реальности.

И второе крупное креативное мероприятие — аналог фестиваля "Поволжские сезоны Александра Васильева", которые выполняют важную функцию поддержки именно модной составляющей, поиска новых идей, новых имен — что называется, креативная часть индустрии моды. Она не менее важна и требует творческой подпитки внутри среды, с приглашением модных экспертов, гостей, международного и российского уровня.

И конечно, нужны такие конкурсы профессионального мастерства, как "Лучшая швея", проведение различных более узкопрофильных мероприятий.

Наличие двух крупных мероприятий и регулярной череды более адресных мероприятий — это то, что эффективно поддерживает нашу отрасль. И крайне необходимо и для наших потребителей, которых нужно постоянно знакомить с новинками российских производителей.

- Как я понимаю, ваша мирная профессия пригодилась и военным.

- Одним из итогов проведения маркет-фестиваля "Территория моды. Сделано в России" стало мое знакомство с самарским предпринимателем Виталием Сылкой — производителем профессиональных портновских манекенов в Самаре. Совместно с ним мы открыли швейный коворкинг в ТЦ "Аутлет-молл".

Изначально мы планировали деятельность по поддержке и продвижению локальных дизайнеров. Но потом мы поняли, что потребность в обмундировании для наших солдат сейчас является более актуальной. Поэтому переформатировали работу и концепцию секции под создание швейного коворкинга.

Работать в нем могут волонтеры, которые прошли обучение, изготавливая изделия под руководством нашей заведующей производством, или совместно с сотрудничающими с нами волонтерскими организациями. Например, такими как "Золотые руки ангела". Затем изделия, изготовленные руками волонтеров, бесплатно передаются в фонд "Звезда и Лира", базирующийся в Окружном Доме офицеров.

Также есть возможность, пройдя испытательный срок в качестве волонтера, устроиться на постоянную работу со сдельной оплатой — изготавливать аптечки, плащи для армии — уже за плату. Ассортимент изделий, производимых в коворкинге, постоянно расширяется.

Я выступаю в этом проекте в качестве соорганизатора и дизайнера — курирую разработку изделий и отработку технической документации, необходимой для изготовления этих предметов обмундирования. Иначе говоря — как художник, технолог и дизайнер курирую весь процесс изготовления, осуществляя связь между различными специалистами внутри коворкинга (заведующей производства, 3D-дизайнером, портными-исполнителями), так и с заказчиками, реагируя на их запросы.

- Легко ли было перестроиться на работу с военным ассортиментом после театральных костюмов?

- Безусловно, работа с военным обмундированием имеет свои требования и специфику — прежде всего, свои требования по эргономике и удобству использования. Пришлось погружаться в эту тематику, изучать ее.

Оказалось, что какой-то специально-разработанной документации с подробным описанием и техническими требованиями у нас в открытом доступе нет, то есть опереться мы можем только на учебники советского периода. Но с тех пор технологии и материалы очень сильно изменились.

Пришлось узнать много специализированных новых терминов для себя. Например, крепление MOLLE — это такая система крепления с использованием строп, которая позволяет модульно собирать различные элементы тактического обмундирования, пришнуровывая и довешивая один элемент к другому.

Но надо понимать, что работа дизайнера в принципе подразумевает умение слышать и удовлетворять требования заказчика, постоянно обучаясь и узнавая новое, ведь технологии не стоят на месте, постоянно развиваясь. Поэтому для меня узнавать что-то новое и дополнять свои знания — это нормальное состояние. В данный период это вот такая военная специфика, где нужна эргономика, удобство, легкие и непромокающие материалы, быстрые системы крепежа, надежные и простые конструктивные решения, использование определенной фурнитуры.

Это та часть работы дизайнера, когда надо почувствовать себя немножечко "в шкуре" того человека, который будет использовать обмундирование и аксессуары — для того, чтобы все моменты учесть.

Коворкинг также принимает финансовую помощь на приобретение необходимых для работы инструментов и материалов. Мы готовы взять в дар с самовывозом швейное и офисное оборудование. Также осуществляем продажу по себестоимости с открытой сметой изготовленных изделий как партиями, так и поштучно.