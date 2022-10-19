Волонтер из Самары запустил швейное производство экипировки для российских солдат

В Самаре с начала частичной мобилизации местный волонтер Виталий Сылка запустил проект по созданию экипировки армии. В нем уже задействовано около 20 профессиональных швей.

"Швейный кластер появился еще полтора года назад для поддержки российских модельеров. Однако уже в сентябре этого года стало понятно, что военная операция затронет всех и всерьез. Решили переориентироваться и помочь. Одно дело - отправить деньги на нужды армии, но мы хотим передать то, что сделали собственными руками. Так принесем больше пользы", - знакомит с историей проекта его руководитель Виталий Сылка.

Пока швейное производство ограничивается помещением в торговом центре "Московский". На третьем этаже здания организован профильный коворкинг площадью 400 кв. м. Пока он рассчитан на 20-30 человек, труд которых будет оплачиваться. В будущем предприятие планирует закрепить постоянные рабочие места с зарплатой. Ждут на производстве как профессиональных швей, так и студентов, волонтеров. По словам основателя проекта, в неделю они могут сделать до 100 аптечек.

Кстати, по соседству с ними находится отделение другого волонтерского проекта - "Золотые руки ангела". Напомним, 10 октября участники общественного движения начали работу в Самарской области. Они шьют носилки для спасения раненых.

"Дополнительно закупили для них материалы, чтобы могли эффективнее работать и не дожидались поставок из Москвы", - говорит Виталий Сылка.

В основном участники швейного волонтерского проекта производят аптечки и другие элементы экипировки для 2-й Гвардейской общевойсковой армии. Вещи волонтеры передают через общественный фонд "Звезда и Лира".

"Аптечке уделяется особое внимание, сейчас это один из наиболее востребованных предметов. Уже относили на экспертизу свои варианты, находили ошибки и исправляли. Теперь есть понимание, как их правильно делать. Также делаем носилки сами или вместе с "Золотыми руками ангела". Стараемся помочь максимально", - объясняет принципы работы волонтер.

Сейчас проекту требуются швейные машины, оборудование, стропы, молнии, плотный "Оксфорд" и другие ткани. Плюс, Виталий Сылка считает, что нужно объединиться с профильными учебными заведениями. У его проекта уже есть договоренность о рабочих местах, дополнительных кадрах и их обучении с Самарским государственным колледжем сервисных технологий и дизайна. "Но нужны еще школы шитья, руководители которых могли бы приводить к нам на практику своих учеников. Тех, кто проявит наибольший интерес, готовы трудоустроить", - подчеркивает Виталий.

Виталий Сылка надеется расширить волонтерский проект в Самаре. Он отмечает, что в региональной столице работают десятки торговых центров и в каждом есть пустые помещения, которые можно занять такими проектами.

По вопросам поддержки проекта можно обратить к его руководителю Виталию Сылке (89171016777).