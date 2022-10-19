Волонтер из Самары запустил швейное производство экипировки для российских солдат

В Самаре с начала частичной мобилизации местный волонтер Виталий Сылка запустил проект по созданию экипировки армии. В нем уже задействовано около 20 профессиональных швей.
"Швейный кластер появился еще полтора года назад для поддержки российских модельеров. Однако уже в сентябре этого года стало понятно, что военная операция затронет всех и всерьез. Решили переориентироваться и помочь. Одно дело - отправить деньги на нужды армии, но мы хотим передать то, что сделали собственными руками. Так принесем больше пользы", - знакомит с историей проекта его руководитель Виталий Сылка.
Пока швейное производство ограничивается помещением в торговом центре "Московский". На третьем этаже здания организован профильный коворкинг площадью 400 кв. м. Пока он рассчитан на 20-30 человек, труд которых будет оплачиваться. В будущем предприятие планирует закрепить постоянные рабочие места с зарплатой. Ждут на производстве как профессиональных швей, так и студентов, волонтеров. По словам основателя проекта, в неделю они могут сделать до 100 аптечек.
Кстати, по соседству с ними находится отделение другого волонтерского проекта - "Золотые руки ангела". Напомним, 10 октября участники общественного движения начали работу в Самарской области. Они шьют носилки для спасения раненых.
"Дополнительно закупили для них материалы, чтобы могли эффективнее работать и не дожидались поставок из Москвы", - говорит Виталий Сылка.
В основном участники швейного волонтерского проекта производят аптечки и другие элементы экипировки для 2-й Гвардейской общевойсковой армии. Вещи волонтеры передают через общественный фонд "Звезда и Лира".
"Аптечке уделяется особое внимание, сейчас это один из наиболее востребованных предметов. Уже относили на экспертизу свои варианты, находили ошибки и исправляли. Теперь есть понимание, как их правильно делать. Также делаем носилки сами или вместе с "Золотыми руками ангела". Стараемся помочь максимально", - объясняет принципы работы волонтер.
Сейчас проекту требуются швейные машины, оборудование, стропы, молнии, плотный "Оксфорд" и другие ткани. Плюс, Виталий Сылка считает, что нужно объединиться с профильными учебными заведениями. У его проекта уже есть договоренность о рабочих местах, дополнительных кадрах и их обучении с Самарским государственным колледжем сервисных технологий и дизайна. "Но нужны еще школы шитья, руководители которых могли бы приводить к нам на практику своих учеников. Тех, кто проявит наибольший интерес, готовы трудоустроить", - подчеркивает Виталий.
Виталий Сылка надеется расширить волонтерский проект в Самаре. Он отмечает, что в региональной столице работают десятки торговых центров и в каждом есть пустые помещения, которые можно занять такими проектами.
По вопросам поддержки проекта можно обратить к его руководителю Виталию Сылке (89171016777).
Последние комментарии
Добрый вечер ! Куда нужно обращаться по этому вопросу !?! Усыновления сирот с ДНР и ЛНР
Молодец. Делом занимается.
Для бизнеса нет святого. Печалька.
Прокуратура начала работать!
Первое. Норматив оценки изымаемого жилья по последнему приказу минстроя РФ на 3 квартал для Самарской области почти 80 тысяч за кв.м. Второе. Все оценочные компании, работающие на Минстрой, ДУИ, администрацию и т.д.являются аффилированными этим органам и работают по их обязательным рекомендациям. Где оценка минимальна и опирается, в том числе, на фейковые объявления с Авито и Циан. Нет сейчас стоимости в городе за кв.м, даже в развалюхах, 30 тысяч за метр. Сами дают фиктивные объявления и их же прилагают к отчётам об оценке. Это мое личное мнение, основанное на детальном анализе ситуации. Подкреплённое звонками по этим объявлениям. Что значит, "решение принималось сходу"? Вы гос. чиновники или кто? Вы думали о жителях своего города? Или только об огромном транше из гос.бюджета?