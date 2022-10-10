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Общество

Руки ангелов: волонтеров приглашают помочь в сборке медицинских носилок для солдат

САМАРА. 10 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самарской области начинает работу новый волонтерский проект — участники общественного движения "Золотые руки ангела" шьют носилки для спасения раненых. Внести свой посильный вклад может каждый житель губернии, рассказала одна из активисток Любовь Чуваткина.

Фото: предоставлено автором

Движение "Золотые руки ангелов" было создано в феврале этого года — буквально с началом военных действий. Сейчас добровольцы более чем из 85 городов России занимаются пошивом тактических носилок для действующей армии.

Конструкция носилок "Фома 180" разработана военными медиками с учетом различных факторов, в которых приходится выполнять боевые задачи. По сути, они представляют собой сшитую сетку из прочных "парашютных" строп — бескаркасную, легкую и компактную. В комплект входит эвакуационная стропа с карабинами, сумочка и инструкция.

Носилки позволяют проводить быструю эвакуацию раненых, в том числе в условиях городских боев, когда проходы затруднены. Конструкция позволяет располагать и фиксировать пострадавшего в различных положениях, что бывает особенно важно при некоторых видах ранений. Например, при необходимости, в стропы легко вставляются жерди или укладывается бронежилет.

Кроме того, сетку можно использовать как маскировочное укрытие (для этого в нее вплетаются ветки кустарников или деревьев), походный гамак, лестницу и пожарную косынку для эвакуации с высоты.

По словам Любови Чуваткиной, потребность в таких носилках сейчас очень большая — не менее 40 тысяч комплектов. Пока волонтерам со всей России удалось собрать и передать армии порядка 15 тысяч носилок.

В Самаре одной из первых на призыв откликнулась владелица швейной мастерской Оксана Русских —  она собственноручно отшивала первые носилки, муж помогал с оборудованием. Постепенно стали подключаться не только люди, но и целые организации: компания "Волга Мебель" изготовила и передала 10 планшетов, облегчающих процесс сборки в разы, а торговый центр "Московский" предоставил бесплатные площади для размещения швейного оборудования. На этой неделе новый цех должен начать свою работу.

"Мы будем рады принять в свои ряды волонтеров, неравнодушных людей, благотворителей и благодарны за любой вклад в наше дело: закупка и нарезка строп, сборка и пошив носилок, логистика и доставка", — пригласила Любовь Чуваткина. Она рассказала, что конструкция в сборке очень проста и с ней в состоянии справиться даже ребенок, поэтому многие самарцы принимают участие целыми семьями.

Желающие помочь в сборке носилок могут обращаться по телефону координатора движения Оксаны Русских, проекту можно помочь и материально — на эти деньги будет производиться закупка строп, фурнитуры и специальных прочных ниток для пошива.

Контакты: координатор Оксана Русских +7 927 738-43-42 https://vk.com/nosilki_samara

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