Руки ангелов: волонтеров приглашают помочь в сборке медицинских носилок для солдат

В Самарской области начинает работу новый волонтерский проект — участники общественного движения "Золотые руки ангела" шьют носилки для спасения раненых. Внести свой посильный вклад может каждый житель губернии, рассказала одна из активисток Любовь Чуваткина.
Движение "Золотые руки ангелов" было создано в феврале этого года — буквально с началом военных действий. Сейчас добровольцы более чем из 85 городов России занимаются пошивом тактических носилок для действующей армии.
Конструкция носилок "Фома 180" разработана военными медиками с учетом различных факторов, в которых приходится выполнять боевые задачи. По сути, они представляют собой сшитую сетку из прочных "парашютных" строп — бескаркасную, легкую и компактную. В комплект входит эвакуационная стропа с карабинами, сумочка и инструкция.
Носилки позволяют проводить быструю эвакуацию раненых, в том числе в условиях городских боев, когда проходы затруднены. Конструкция позволяет располагать и фиксировать пострадавшего в различных положениях, что бывает особенно важно при некоторых видах ранений. Например, при необходимости, в стропы легко вставляются жерди или укладывается бронежилет.
Кроме того, сетку можно использовать как маскировочное укрытие (для этого в нее вплетаются ветки кустарников или деревьев), походный гамак, лестницу и пожарную косынку для эвакуации с высоты.
По словам Любови Чуваткиной, потребность в таких носилках сейчас очень большая — не менее 40 тысяч комплектов. Пока волонтерам со всей России удалось собрать и передать армии порядка 15 тысяч носилок.
В Самаре одной из первых на призыв откликнулась владелица швейной мастерской Оксана Русских — она собственноручно отшивала первые носилки, муж помогал с оборудованием. Постепенно стали подключаться не только люди, но и целые организации: компания "Волга Мебель" изготовила и передала 10 планшетов, облегчающих процесс сборки в разы, а торговый центр "Московский" предоставил бесплатные площади для размещения швейного оборудования. На этой неделе новый цех должен начать свою работу.
"Мы будем рады принять в свои ряды волонтеров, неравнодушных людей, благотворителей и благодарны за любой вклад в наше дело: закупка и нарезка строп, сборка и пошив носилок, логистика и доставка", — пригласила Любовь Чуваткина. Она рассказала, что конструкция в сборке очень проста и с ней в состоянии справиться даже ребенок, поэтому многие самарцы принимают участие целыми семьями.
Желающие помочь в сборке носилок могут обращаться по телефону координатора движения Оксаны Русских, проекту можно помочь и материально — на эти деньги будет производиться закупка строп, фурнитуры и специальных прочных ниток для пошива.
Контакты: координатор Оксана Русских +7 927 738-43-42 https://vk.com/nosilki_samara
Последние комментарии
Молодец. Делом занимается.
Для бизнеса нет святого. Печалька.
Прокуратура начала работать!
Первое. Норматив оценки изымаемого жилья по последнему приказу минстроя РФ на 3 квартал для Самарской области почти 80 тысяч за кв.м. Второе. Все оценочные компании, работающие на Минстрой, ДУИ, администрацию и т.д.являются аффилированными этим органам и работают по их обязательным рекомендациям. Где оценка минимальна и опирается, в том числе, на фейковые объявления с Авито и Циан. Нет сейчас стоимости в городе за кв.м, даже в развалюхах, 30 тысяч за метр. Сами дают фиктивные объявления и их же прилагают к отчётам об оценке. Это мое личное мнение, основанное на детальном анализе ситуации. Подкреплённое звонками по этим объявлениям. Что значит, "решение принималось сходу"? Вы гос. чиновники или кто? Вы думали о жителях своего города? Или только об огромном транше из гос.бюджета?
Как все просто и гладко. Вода как была тухлая так и осталась. Порывы чуть ли не каждый день. Даже если в день когда нет порывов ,вечером воды все равно нет. А чтобы выкопать колодец нужно не меньше 50 тысяч рублей. Всего то . И каждый день ходить покупать воду тоже нужны деньги. Так ещё и платить должны за эту тухлую воду. А у нас маленькие дети. Как купать их такой тухлой водой?!