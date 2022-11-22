Экс-депутат Госдумы Евгений Серпер выступил в суде по делу Людмилы Тарховой

В суде Ленинского района Самары продолжается процесс по уголовному делу о вымогательстве у зампреда Самарской губернской думы Александра Милеева. Как считают следователи, 200 млн рублей у политика требовала дочь бывшего мэра Самары Людмила Тархова, урожая распространить в СМИ "компромат".

Сама же Людмила Тархова не признает вины и говорит, что просила деньги в качестве возврата долга ее отцу. В суде уже допросили ряд свидетелей обвинения и защиты. Кто-то выступает в пользу одной версии, кто-то — в пользу другой.

Одним из свидетелей обвинения и стал бывший депутат Госдумы Евгений Серпер. 21 ноября он утвердительно ответил на вопрос суда о том, обращалась ли к нему Людмила Тархова с предложением приобрести компрометирующие материалы на Милеева.

"В 2021 году обращалась. Тархова позвонила с предложением встретиться по "очень интересной теме". Встретились в гостинице "Европа". Она предложила приобрести материалы, компрометирующие Милеева. Я с материалами не ознакамливался", — пояснил Евгений Серпер.

По его словам, за компрометирующие Милеева материалы требовали "какую-то большую сумму, миллионы рублей", а на встрече кроме Тарховой была еще девушка по имени Елена.

Кроме того, отвечая на вопросы адвокатов, Евгений Серпер пояснил, что ему на встрече также предлагали купить доли в каком-то ООО.

Людмила Тархова пояснила, что речь шла об "Акоме". "Беленькая написала, что господин Серпер хотел купить за биткоины", — прокомментировала Людмила Тархова.

Напомним, ранее в суде также допросили зампреда правительства Самарской области Александра Фетисова. Он тоже сообщил, что ему предлагали приобрести "компромат".

Пока судебный процесс продолжается. Предстоит еще изучить вещественные доказательства по делу.