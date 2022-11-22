Экс-депутат Госдумы Евгений Серпер выступил в суде по делу Людмилы Тарховой

В суде Ленинского района Самары продолжается процесс по уголовному делу о вымогательстве у зампреда Самарской губернской думы Александра Милеева. Как считают следователи, 200 млн рублей у политика требовала дочь бывшего мэра Самары Людмила Тархова, урожая распространить в СМИ "компромат".
Сама же Людмила Тархова не признает вины и говорит, что просила деньги в качестве возврата долга ее отцу. В суде уже допросили ряд свидетелей обвинения и защиты. Кто-то выступает в пользу одной версии, кто-то — в пользу другой.
Одним из свидетелей обвинения и стал бывший депутат Госдумы Евгений Серпер. 21 ноября он утвердительно ответил на вопрос суда о том, обращалась ли к нему Людмила Тархова с предложением приобрести компрометирующие материалы на Милеева.
"В 2021 году обращалась. Тархова позвонила с предложением встретиться по "очень интересной теме". Встретились в гостинице "Европа". Она предложила приобрести материалы, компрометирующие Милеева. Я с материалами не ознакамливался", — пояснил Евгений Серпер.
По его словам, за компрометирующие Милеева материалы требовали "какую-то большую сумму, миллионы рублей", а на встрече кроме Тарховой была еще девушка по имени Елена.
Кроме того, отвечая на вопросы адвокатов, Евгений Серпер пояснил, что ему на встрече также предлагали купить доли в каком-то ООО.
Людмила Тархова пояснила, что речь шла об "Акоме". "Беленькая написала, что господин Серпер хотел купить за биткоины", — прокомментировала Людмила Тархова.
Напомним, ранее в суде также допросили зампреда правительства Самарской области Александра Фетисова. Он тоже сообщил, что ему предлагали приобрести "компромат".
Пока судебный процесс продолжается. Предстоит еще изучить вещественные доказательства по делу.
Последние комментарии
Что ж так круто? Обычно убийцы получают 8 лет. Через 3 выходят.
П****ц! И этого урода не наказали. Такой отброс в следующий раз ещё несчастное животное убьёт или ребёнка изнасилует. Как эта тварь ходит на свободе?
В смысле штраф? Назначить штраф это поощрять это
Да как так происходит? Все равны, а некоторые ровнее?!только за хранение 5 лет дают, судьи продажные! Надеюсь на пересмотр отправят и судью лишат прав.
Моей дочери практически отказали в возможности стать кандидатом в присяжные. Пришло письмо, где ее выбрали из списка избирателей. Она пошла в Пром.администрацию и ей там, вместо того, чтобы зарегистрировать, сказали в коридоре: ну чтоо вы, это такая маленькая вероятность, попасть туда. Я позвонила в канцелярию обл. суда. То же самое, слово в слово. Но позвольте: письмо как разговорит о том, что человека УЖЕ выбрала система из примерно миллиона избирателей в примерно полторы тысячи кандидатов. И если человек подходит по закону о присяжных судьях, то его ставят на учет и он дожидается звонка из суда с предложением прийти на заседание по отбору кандидатов.