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Преступления Происшествия

"Довели до смерти": в Самаре возбудили дело о гибели мужчины в больнице

САМАРА. 22 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Историю о смерти 58-летнего жителя Самары опубликовала в соцсетях его дочь Людмила Рубцова. Женщина говорит, что хочет добиться правды и наказания виновников смерти папы.

"В сентябре 2021 г. наша семья не понаслышке узнала о нашумевшей короновирусной инфекции. Первым заболел наш папа, Лузанов Владимир Васильевич. Температура, общее недомогание, кашель — стандартный набор при заболевании. Положительные тесты на ковид и подтвержденная пневмония с поражением легких 25%. Мало что понимая в лечении, мы уговорили папу госпитализироваться в больницу. Вызвали "скорую", приехавшая на вызов бригада забрала нашего отца в Волжскую ЦРБ", — рассказывает женщина.

Сначала папа выходил на связь и даже переживал за здоровье родных.

"Моя мама Лузанова Ирина Викторовна и моя бабушка Мельник Анна Федоровна решили остаться дома и какое-то время лечились по прописанной врачом схеме. Но 29 сентября, через пять дней после папиной госпитализации, дежурная бригада "скорой помощи" забрала и их. Они были доставлены в областную больницу имени Середавина. Сатурация низкая у обоих, процент поражения легких больше 60%", — продолжает Людмила.

Здоровье отца женщины еще ухудшилось четвертого октября — появилась странная асимметрия лица и отеки. А пятого октября родным сообщили, что у главы семьи мукормикоз. Наутро отец Людмилы ослеп. Его вторая дочь госпитализировалась к отцу в палату, чтоб ухаживать за ним.

"Вошла в палату и обомлела. Папа весь замученный жаждой лежал на грязной кровати, в пятнах морса и просил пить. В анамнезе у него инсулинорезистентность. И как выяснилось позже, он стал жертвой неграмотного лечения имунносупрессорами, которые в таких чудовищных дозах, вопреки всем нормативам лечения, повлекли за собой развитие сахарного диабета, а далее мукормикозу (если он конечно был). К этому моменту нас свели с профессором НИИ Микологии из Санкт-Петербурга. Контакты профессора были переданы лечащему врачу, чтобы совместно с профессором была составлена новая схема лечения. У папы сильные скачки сахара. Головные боли. Нужно делать КТ, чтобы понять есть ли очаги черной плесени в мозге. Больница не располагает аппаратами КТ и не имеет в штате узких специалистов, таких как офтальмологи и неврологи. Папу везут в областную больницу имени Середавина. И тут не без приключений. Привезли, бросили на инвалидном кресле. Вокруг на каталках сине-бордовые пациенты на кислородных баллонах. Время тянется, ничего не происходит. Стали звонить, разбираться. Спустя пять часов выяснилось, что не в тот корпус доставили. Наконец, на руках заключение КТ. Слава богу, очаги в головном мозге не выявлены", — вспоминает женщина.

Госпитализировать ухаживающую за мужчиной дочь медики отказались.

"Сказали: "Приходите в понедельник, госпитализируем вас в платную палату, сегодня суббота, никого из руководства нет". О том что человека после двух недель лечения и с отрицательным ПЦР запекут в общую палату с коронавирусными больными, и это тогда, когда мы хлопотали о переводе в профильную больницу, мы узнали позже", — говорит также Людмила.

В понедельник сестре Людмилы снова отказали в госпитализации для ухода за отцом. Со слов дочерей, во вторник мужчина опять был грязный и голодный в палате.

"Папе назначили капельницы препарата Амфотирицина В. Сестра обратила внимание, что препарат в капельнице похож на тину. Наши самые нехорошие догадки, как ни странно, подтвердил "Гугл". Препарат хранился и разводился неправильно уже девять дней! О том, что токсичный препарат поступает пациенту с передозировкой и в разложившемся состоянии, несколько раз было сказано лечащему врачу. Ситуация не менялась. Сестра записала на диктофон разговор с заведующей отделением, в котором она бесстыдно валила все на младший медицинский персонал, снимая с себя вину за неправильное лечение", — говорит Людмила.

Дочери рассказывают, что ситуация становилась все хуже.

"21 октября утром папа закашлялся. Сестра в этом момент говорила с медбратом который был в их палате, когда повернулась к нему, палату сотряс душераздирающий крик. Папа не просто кашлял — его рвало кровавыми сгустками. Сестра выбежала из палаты и стала звать на помощь", — вспоминает женщина.

В итоге мужчину забрали в реанимацию, но было уже поздно. В справке о смерти позже указали коронавирусную инфекцию и отек легкого. Хотя родные настаивают, что единственный положительный тест на "корону" был у мужчины только 22 сентября, то есть за месяц до смерти. Члены семьи также подозревают, что Владимира Лузанова изначально лишили возможности лечиться по профилю ради получения средств из фонда ОМС.

В августе 2022 г. по факту случившегося возбудили уголовное дело по части 2 статьи 238 "Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности". Расследованием сейчас занимается отдел Следственного комитета по Кировскому району Самары.

По словам Людмилы, несколько раз она приходила на прием к руководству регионального минздрава, но, по ее мнению, чиновники намекнули, что судмедэксперты "ничего не найдут". Впрочем, сейчас экспертизу назначили не в подведомственном минздраву учреждении. По мнению родных, "убить" иммунитет мужчине могли в первой больнице.

Напомним, сейчас в столице 63 региона также расследуют уголовное дело о гибели младенца в больнице им. Середавина. Малышка скончалась во время родов из-за гипоксии.

Гид потребителя

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