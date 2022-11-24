В Самаре осудили женщину, угнавшую машину, чтобы уехать в Адлер

В Самаре суд вынес приговор по делу жительницы Тюмени, которая угнала в Самаре автомобиль, чтобы доехать до Адлера и продать. Об этом сообщает прокуратура Промышленного района.

Судебным следствием установлено, что, женщина находясь в Самаре проездом, утром 10 июня 2022 г., увидев у дома №30 по ул. Губанова машину решила доехать на ней до Адлера, для чего проникла в нее, завела, но совершая разворот, въехала в строение.

После этого женщина покинула машину и направилась в сторону ул. Аминева, где увидела другой автомобиль, на котором решила доехать до Адлера, там продать, а вырученные деньги использовать на свое проживание. Она нашла в машине запасной комплект ключей и уехала на ней, причинив ущерб потерпевшему на сумму 200 тыс. рублей.

Суд признал подсудимую виновной и назначил ей наказание в виде года лишения свободы с отбыванием наказания в колонии поселении. Приговор в законную силу не вступил.