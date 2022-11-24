В Самаре осудили женщину, угнавшую машину, чтобы уехать в Адлер

В Самаре суд вынес приговор по делу жительницы Тюмени, которая угнала в Самаре автомобиль, чтобы доехать до Адлера и продать. Об этом сообщает прокуратура Промышленного района.
Судебным следствием установлено, что, женщина находясь в Самаре проездом, утром 10 июня 2022 г., увидев у дома №30 по ул. Губанова машину решила доехать на ней до Адлера, для чего проникла в нее, завела, но совершая разворот, въехала в строение.
После этого женщина покинула машину и направилась в сторону ул. Аминева, где увидела другой автомобиль, на котором решила доехать до Адлера, там продать, а вырученные деньги использовать на свое проживание. Она нашла в машине запасной комплект ключей и уехала на ней, причинив ущерб потерпевшему на сумму 200 тыс. рублей.
Суд признал подсудимую виновной и назначил ей наказание в виде года лишения свободы с отбыванием наказания в колонии поселении. Приговор в законную силу не вступил.
Последние комментарии
Что ж так круто? Обычно убийцы получают 8 лет. Через 3 выходят.
П****ц! И этого урода не наказали. Такой отброс в следующий раз ещё несчастное животное убьёт или ребёнка изнасилует. Как эта тварь ходит на свободе?
В смысле штраф? Назначить штраф это поощрять это
Да как так происходит? Все равны, а некоторые ровнее?!только за хранение 5 лет дают, судьи продажные! Надеюсь на пересмотр отправят и судью лишат прав.
Моей дочери практически отказали в возможности стать кандидатом в присяжные. Пришло письмо, где ее выбрали из списка избирателей. Она пошла в Пром.администрацию и ей там, вместо того, чтобы зарегистрировать, сказали в коридоре: ну чтоо вы, это такая маленькая вероятность, попасть туда. Я позвонила в канцелярию обл. суда. То же самое, слово в слово. Но позвольте: письмо как разговорит о том, что человека УЖЕ выбрала система из примерно миллиона избирателей в примерно полторы тысячи кандидатов. И если человек подходит по закону о присяжных судьях, то его ставят на учет и он дожидается звонка из суда с предложением прийти на заседание по отбору кандидатов.