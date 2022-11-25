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Общество

В Самарской области установят ответственность за неисполнение решений оперштаба

САМАРА. 25 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самарской области предложили установить административную ответственность за неисполнение решений оперативного штаба, созданного в рамках введения режима базовой готовности на территории Самарской области. Проект закона разработан областной прокуратурой и внесен на рассмотрение губернской думы в среду, 23 ноября.

Законопроектом предлагается расширить перечень коллегиальных органов, решения которых обязательны к исполнению, включив в их число оперштаб. Наказание за неисполнение указов нового оперштаба: от штрафа 3-5 тыс. руб. на граждан до 1 млн руб. на организации.

Напомним, что в соответствии с указами президента РФ №№ 756 и 757 от 19 октября, на территории Самарской области был введен режим базовой готовности и создан оперативный штаб по руководством губернатора Дмитрия Азарова.

Вместе с тем, ответственность на неисполнение решений оперативных штабов, создаваемых в регионах, на федеральном уровне не установлена. В связи с чем, возникла необходимость корректировки административного законодательства на уровне субъекта, следует из пояснительной записки к законопроекту.

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