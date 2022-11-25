VI форум "Развитие регионов. Лучшее для России": как бизнес, государство и население страны строят лучшее будущее

15-16 декабря в Самаре в Lotte Hotel состоится VI ежегодный форум "Развитие регионов. Лучшее для России". Мероприятие будет посвящено новым эффективным практикам в развитии городов нашей страны. Топовые спикеры поделятся своим опытом с участниками форума.
Вопрос равномерного улучшения качества жизни населения, независимо от региона, особенно остро стоит в России — самой большой стране в мире. Обеспечение приемлемого уровня жизни для всех граждан является приоритетной задачей. Поэтому форум "Развитие регионов. Лучшее для России" ставит своими целями информирование широкой общественности о лучших достижениях в области регионального развития, а также объединение усилий бизнеса, общества и власти для создания лучшего будущего.
В первый день мероприятия пройдет нетворкинг-сессия для гостей и спикеров. Участники смогут найти единомышленников, ближе познакомиться с коллегами, завести интересные знакомства, а также найти новых партнеров для совместных проектов.
Во второй день форума пройдут несколько сессий с выступлениями спикеров. Сессия "Новая реальность: вызовы или возможности? Развитие импортозамещения как ответ на внешнеполитические изменения" пройдет первой. Эксперты крупнейших компаний, таких как Topfranchise.ru, авиакомпания "Россия", ФГУП "РФЯЦ-ВНИИТФ им. академ. Е. И. Забабахина, Pravo Tech расскажут, как в условиях санкционного давления продолжать развивать свой бизнес, занимая новые ниши; какие инструменты являются эффективными в нынешней ситуации, а что является "слабым звеном".
Вторая сессия будет посвящена устойчивому развитию регионов. Спикеры расскажут про перспективы ESG-банкинга в России, способы увеличения человеческого капитала, место "зеленой экономики" в планах развития России и пути минимизации социальной напряженности в регионах. В числе спикеров — председатель Общественного совета при Минприроды России Александр Закондырин; начальник управления "Интернет-банк" Банка ВТБ Александр Александров; руководитель проектного офиса по устойчивому развитию Торгово-промышленной палаты РФ Анна Цепа.
В завершение форума состоится церемония награждения лауреатов VI программы "Развитие регионов. Лучшее для России", награду вручат за лучшие практики и проекты компаниям, работающим во благо России. Ежегодно победителей определяет экспертный совет, в состав которого входят представители бизнеса и органов власти, в их числе — главы, заместители и министры следующих регионов: Республики Татарстан, Забайкальского края, Республики Северная Осетия-Алания, Смоленской области, Ростовской области, Республики Марий Эл, Республики Адыгея, Новгородская область, Республики Карелия.
Регистрация на форум доступна по ссылке forum.rusregions.top.
Последние комментарии
Школа уже есть. Поликлинику нужно. 14 поликлиника не справляется.К профильным специалистам 2 месяца очередь.
"говорить правду..." хорошо сказал, только это не нам надо говорить, а телевизору.
В Саратове всех желающих приглашают на курсы НВП от Рокот. Это действительно актуально. Посмотрел на канале в Телеграмм. Увидел много того, что раньше не знал или имел поверхностные знания. Стало интересно. Время и желание узнать что то новое и полезное есть. Перед курсами предлагают записаться в закрытом чате. Добро. Пишу свои данные. Ответ: в записи отказано, причина ограничение по возрасту.Мне 59 лет и мне отказали в курсах. Граждане, тогда кого и зачем вы готовите?
Добрый вечер ! Куда нужно обращаться по этому вопросу !?! Усыновления сирот с ДНР и ЛНР
Молодец. Делом занимается.