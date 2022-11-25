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Общество

VI форум "Развитие регионов. Лучшее для России": как бизнес, государство и население страны строят лучшее будущее

САМАРА. 25 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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15-16 декабря в Самаре в Lotte Hotel состоится VI ежегодный форум "Развитие регионов. Лучшее для России". Мероприятие будет посвящено новым эффективным практикам в развитии городов нашей страны. Топовые спикеры поделятся своим опытом с участниками форума.

Фото: предоставлено пресс-службой форума

Вопрос равномерного улучшения качества жизни населения, независимо от региона, особенно остро стоит в России — самой большой стране в мире. Обеспечение приемлемого уровня жизни для всех граждан является приоритетной задачей. Поэтому форум "Развитие регионов. Лучшее для России" ставит своими целями информирование широкой общественности о лучших достижениях в области регионального развития, а также объединение усилий бизнеса, общества и власти для создания лучшего будущего.

В первый день мероприятия пройдет нетворкинг-сессия для гостей и спикеров. Участники смогут найти единомышленников, ближе познакомиться с коллегами, завести интересные знакомства, а также найти новых партнеров для совместных проектов.

Во второй день форума пройдут несколько сессий с выступлениями спикеров. Сессия "Новая реальность: вызовы или возможности? Развитие импортозамещения как ответ на внешнеполитические изменения" пройдет первой. Эксперты крупнейших компаний, таких как Topfranchise.ru, авиакомпания "Россия", ФГУП "РФЯЦ-ВНИИТФ им. академ. Е. И. Забабахина, Pravo Tech расскажут, как в условиях санкционного давления продолжать развивать свой бизнес, занимая новые ниши; какие инструменты являются эффективными в нынешней ситуации, а что является "слабым звеном".

Вторая сессия будет посвящена устойчивому развитию регионов. Спикеры расскажут про перспективы ESG-банкинга в России, способы увеличения человеческого капитала, место "зеленой экономики" в планах развития России и пути минимизации социальной напряженности в регионах. В числе спикеров — председатель Общественного совета при Минприроды России Александр Закондырин; начальник управления "Интернет-банк" Банка ВТБ Александр Александров; руководитель проектного офиса по устойчивому развитию Торгово-промышленной палаты РФ Анна Цепа.

В завершение форума состоится церемония награждения лауреатов VI программы "Развитие регионов. Лучшее для России", награду вручат за лучшие практики и проекты компаниям, работающим во благо России. Ежегодно победителей определяет экспертный совет, в состав которого входят представители бизнеса и органов власти, в их числе — главы, заместители и министры следующих регионов: Республики Татарстан, Забайкальского края, Республики Северная Осетия-Алания, Смоленской области, Ростовской области, Республики Марий Эл, Республики Адыгея, Новгородская область, Республики Карелия.

Регистрация на форум доступна по ссылке forum.rusregions.top.

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