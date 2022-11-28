Самарские парламентарии проводят мониторинг библиотек и дарят книги

В Самаре две взрослые и две детские модельных библиотеки были обновлены в рамках национального проекта "Культура". Депутаты городской думы Самары ознакомились с концепциями развития каждой из них, оценили тематическое оформление.

Модельные библиотеки становятся центром притяжения читающей и думающей публики. И таких с каждым годом все больше. Теперь это не просто место для чтения, а арт-пространство со своей неповторимой атмосферой, оснащенное по последнему слову науки и техники. Модельная библиотека - это доступ к информационным ресурсам всей страны, клуб по интересам и место сбора творческих людей.

"Все библиотеки будут приведены в порядок и такие образцовые, конечно, должны быть в больших масштабах, где есть места, где люди могут посидеть, провести какие-то мероприятия, провести творческие встречи", - отметил руководитель фракции "Единая Россия" в городской думе Сергей Рязанов.

Пристальное внимание - к тем муниципальным библиотекам, которые нуждаются в капитальном ремонте. К сожалению, таких достаточное количество. Были обозначены проблемные вопросы, определены цели и задачи для дальнейшего включения в городской бюджет и реконструкции, отметил спикер гордумы Самары Алексей Дегтев, координатор партийного проекта "Культура малой родины".

Специально для библиотек муниципальных образований Алексей Дегтев подготовил особый подарок. В честь 210-летия со дня Бородинской битвы гордума Самары выпустила книгу, иллюстрациями которой послужили работы юных художников Самары и Донецка. Теперь юные читатели смогут увидеть сражение 1812 года глазами других детей. Автор поэмы - самарский писатель Василий Семенов.

"Считаю, что это произведение и в целом наша коллективная работа послужат хорошим материалом для воспитания молодого поколения, раскрывающим лучшие человеческие качества: любовь к Родине, отвагу, благородство, честь, гордость за наше историческое прошлое!" - отметил координатор проекта Алексей Дегтев.

Книги-альбомы "Разгром Наполеона" переданы в рамках федерального партийного проекта "Единой России" "Культура малой Родины" в Самарской области.