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Экономика и бизнес

Тренды 2023 года, лекции от бизнес-экспертов и общение с единомышленниками: в Самаре пройдут "Зимние стартап-выходные"

САМАРА. 30 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В первые выходные декабря региональный центр инноваций StartupSamara приглашает всех, кто интересуется предпринимательством, вместе с наставниками проработать свои идеи и презентовать их бизнес-экспертам.

3-4 декабря начинающие предприниматели встретятся на площадке регионального центра "Мой Бизнес" (Самара, ул. Молодогвардейская, 211), чтобы принять участие в традиционном двухдневном образовательном интенсиве "Зимние стартап-выходные".

Событие пройдет в рамках "Недели инноватора". Организаторами мероприятия стали министерство экономического развития и инвестиций Самарской области и региональный центр инноваций StartupSamara.

"В Самарской области мы сформировали целый перечень инструментов поддержки для начинающих предпринимателей и готовы помочь им на всех этапах зарождения бизнеса, в том числе технологического. А сформулировать идею для будущего проекта, получить рекомендации от опытных коллег, наметить первые шаги по его реализации молодые и инициативные люди могут на мероприятиях центра StartupSamara, — рассказал министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов. — Начинающие предприниматели могут также рассчитывать на консультационную, образовательную, финансовую поддержку, услуги по продвижению. Подробнее обо всем можно узнать в центрах "Мой бизнес" и на едином портале господдержки mybiz63.ru".

Формирование условий для развития стартапов, проектов начинающих предпринимателей, реализации идей активной молодежи региона — важная задача в работе областного правительства и губернатора Дмитрия Азарова.

Участники интенсива смогут детально проработать свои проекты, найти инструменты и техники для его масштабирования и углубить знания в области работы со стартапами. В программе: 

— поиск идеи для стартапа: современные тренды;

— методики формулирования ценности;

— бизнес-моделирование; 

— оценка рынка и исследование пользователей, 

— поиск источников финансирования;

— работа над структурой продающей презентации.

Гостей интенсива ждут лекции и мастер-классы в областях инвестиций, аналитики, маркетинга и продакт-менеджмента; практические занятия и обмен опытом в кругу единомышленников; командная работа над проектами с профессиональной менторской поддержкой и возможность отточить свои навыки публичных выступлений. Итогом мероприятия станет презентационная сессия, на которой команды смогут представить свои проекты экспертам, в число которых входят: эксперт АСИ по направлению "Технологии и предпринимательство", ментор стартапов Сергей Тюльпин, эксперт в бизнес-моделировании Михаил Шварцбурд, совладелица spika.pro и наставник в Яндекс Практикум Алевтина Золотарева, а также руководитель StartupSamara Александр Клюкач.

"Всего за два дня можно ответить на сложные и важные вопросы о вашей идее. Здесь будет интересно поучаствовать как основателям стартапов на самой ранней стадии, так и довольно опытным командам. Процесс формулирования гипотез, бизнес-моделирования, тестирования гипотез должен проходить у технологического предпринимателя постоянно. Просто на стартап-выходных вместе с сильными экспертами и менторами эти процессы идут быстрее и эффективнее. И если молодым предпринимателям многое будет в новинку, то для опытных стартаперов это отличный способ быстро протестировать новые гипотезы", — отметил руководитель StartupSamara Александр Клюкач.

К участию приглашаются проекты на разных стадиях развития (от идеи до готового бизнеса), а также инвесторы, которые ищут перспективные компании для вложений, и начинающие/опытные специалисты, желающие попасть на стажировку или устроиться на работу в стартап. Участники смогут поделиться своей экспертизой, найти сотрудника, клиента или партнера, дополнить команду активными людьми или присоединиться к понравившейся идее.

Мероприятие бесплатное. Принять участие в "Зимних стартап-выходных" может любой желающий.

Зарегистрироваться можно по ссылке: e.startupsamara.ru/winkend2022.

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