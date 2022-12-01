В Красноармейском районе бухгалтер потеряла более 2,5 млн руб., поверив мошенникам

В Самарской области 56-летняя бухгалтер медицинского учреждения лишилась 2,55 млн руб., поверив в возможность заработать на инвестициях.

Жительнице Красноармейского района поступил звонок от псевдоинвестора с предложением значительного преумножения своих сбережений. Женщина обрадовалась перспективой легкого заработка и оформила кредит через банковское приложение.

После чего перевела на указанные оппонентом счета денежные средства, однако обещанного дохода не получила. Вскоре она обнаружила, что счет пуст, а возможность снять вырученные средства отсутствует.

Попытки связаться с инвестором оказались безуспешными. Поняв, что стала жертвой мошенников, женщина обратилась в полицию. В настоящее время возбуждено уголовное дело.