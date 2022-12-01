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Общество

Мэрия Тольятти сорвала сроки строительства двух дорог

ТОЛЬЯТТИ. 1 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Счетная палата Самарской области проверила, насколько эффективно используются средства областной казны, выделенные Тольятти в рамках программы "Развитие жилищного строительства в Самарской области", и обнаружила ряд нарушений, допущенных при строительстве дорог.

Госпрограммой было предусмотрено предоставление субсидий Тольятти на развитие транспортной инфраструктуры в рамках подпрограммы "Стимулирование жилищного строительства, в том числе строительства стандартного жилья, в Самарской области" до 2024 года". В частности, средства были выделены на строительство дороги местного значения и проездов в микрорайоне "Калина" Автозаводского района и на строительство дороги по ул. Высоцкого.

Строительство указанных дорог ведется на территории мкр. Калина, обеспечивая транспортную связь между жилым районом "Южный бульвар" и общественными дорогами города.

В ходе контрольного мероприятия выяснилось, что дорога "Калина" фактически в эксплуатацию не введена, 100% техническая готовность не обеспечена.

"Тем самым мэрией Тольятти не достигнуты значения результатов использования субсидии, установленных соглашением о предоставлении субсидий, — отмечается в сообщении КСП. — По результатам отбора проб асфальтобетонного покрытия установлено, что средняя толщина нижнего слоя из крупнозернистого асфальтобетона меньше проектного значения. Стоимость невыполненных работ составила 634,9 тыс. рублей".

Кроме того, "в связи с незаконченным строительством, в том числе отсутствием возможности подключения к централизованной системе ливневой канализации (по состоянию на 01.10.2022 АО "ТЕВИС" не выполнены условия по технологическому присоединению), эксплуатация дороги "Калина" невозможна".

"Использование администрацией Тольятти бюджетных средств на строительство дороги "Калина" является нерезультативным", — заключили в контрольно-счетной палате.

Также не завершено строительство дороги по ул. Высоцкого (по состоянию на 1 октября 2022 г.). В госпрограмму внесены изменения в части корректировки значения тактического показателя — завершение работ по строительству дороги по ул. Высоцкого перенесено на 2023 год.

По итогам контрольного мероприятия будут направлены представление главе Тольятти, информационные письма министру строительства Самарской области и в прокуратуру Самарской области. Отчет о результатах контрольного мероприятия направлен губернатору и в Самарскую губернскую думу.

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