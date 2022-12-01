Новикомбанк поддержал создание памятника Андрею Туполеву

30 ноября Председатель Правления Новикомбанка Елена Георгиева приняла участие в торжественной церемонии открытия памятника Андрею Николаевичу Туполеву и нового информационно-музейного центра одноименного конструкторского бюро. Опорный банк Госкорпорации Ростех поддержал создание первого в столице памятника легендарному отечественному ученому и авиаконструктору.

В рамках мероприятий, приуроченных к празднованию 100-летия со дня основания КБ ПАО "Туполев", в Москве состоялось открытие памятника создателю предприятия, известному ученому и авиаконструктору Андрею Николаевичу Туполеву, а также презентация нового музея, посвященного вековой истории легендарного конструкторского бюро. Скульптурная композиция представляет собой ростовую фигуру авиаконструктора и силуэт взлетающего самолета Ту-144. Право символического открытия памятника было предоставлено родственникам — внуку и внучке Андрею и Татьяне Туполевым.

С приветственными словами к собравшимся обратились Президент Татарстана Рустам Минниханов, который является председателем совета директоров ПАО "Туполев" и летчик-испытатель Светлана Савицкая. Гостями церемонии стали представители Минпромторга РФ, Минобороны РФ, Минтранса РФ, Госкорпорации Ростех, ПАО "ОАК", ряда отраслевых предприятий.

В торжественной церемонии также приняла участие Председатель Правления Новикомбанка, куратор Воронежского регионального отделения СоюзМаш России Елена Георгиева. Банк выступил финансовым партнером создания и установки бронзового монумента, над которым работали известные российские скульпторы Владимир Иванов, член Московского Союза художников, творческого Союза художников России и архитектор Михаил Корси, член-корреспондент Российской академии художеств и профессор Международной академии архитектуры. Владимир Иванов является автором мемориальной аллеи "Создатели авиации России" в округе Жуковский.