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Общество

Корпоративные волонтеры региона: развитие — в консолидации

САМАРА. 2 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Сегодня портал "Волга Ньюс" проводит круглый стол "Роль диалога бизнеса, власти и общества в решении социально значимых задач". Он посвящен одной из ключевых тем в развитии гражданского общества — социальному партнерству.

Инициатором дискуссии стал Национальный совет по корпоративному волонтерству. Модератором круглого стола будет Анастасия Беленкова, председатель региональных представительств Национального совета по корпоративному волонтерству в Самарской, Свердловской, Челябинской областях, Пермском крае и Республике Башкортостан.

К дискуссии приглашены представители власти, крупных компаний и некоммерческих организаций. Цель встречи — объединить усилия корпоративных волонтеров для реализации социально значимых инициатив, делающих жизнь в регионе лучше.

Как известно, корпоративное волонтерство развивается по трем основным аспектам: экологическому, социальному и корпоративному. Компании наработали большой опыт, участвуя в акциях по защите природы. Подробнее об этом расскажет Илья Разбаш, директор Центра развития водохозяйственного комплекса РФ Минприроды России.

Задачи расширения возможностей НКО профессионально решает команда волонтеров Росбанка под девизом "pro bono". Такая работа на общее благо благодаря профессиональным навыкам способна в корне изменить деятельность НКО и предпринимателей, занимающихся социальным проектами. С деталями их многолетнего проекта познакомит Екатерина Сажнева, директор территориального офиса Росбанка в Самаре.

О том, как Инклюзивный ресурсный центр делает доступными практически все сферы жизни, которые могут заинтересовать людей с инвалидностью, и о проекте "iГород" расскажет Наталья Родина, директор по развитию самарского "Инклюзивного ресурсного центра".

Прямую трансляцию дискуссии смотрите сегодня с 11 до 13 часов по ссылке.

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