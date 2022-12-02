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Преступления Происшествия

Житель Отрадного оформил кредит на деда без ведома пожилого человека

ОТРАДНЫЙ. 2 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Для того, чтоб по кредиту было принято положительное решение, безработный сообщил сотруднику банка паспортные данные своего дедушки, воспользовавшись тем, что документального подтверждения не требовалось. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

В полицию Отрадного обратился руководитель кредитной компании и сообщил, что один из клиентов не исполняет обязательства по кредитному договору. Заявитель предположил, что, возможно, при получении кредита, клиент указал не свои паспортные данные, причинив тем самым ущерб компании в размере 6748 рублей.

Правоохранители возбудили уголовное дело по статье "Мошенничество". Была установлена личность предполагаемого заемщика. Им оказался 69-летний мужчина. В ходе опроса выяснилось, что в интересующий полицейских день кредитные займы он не оформлял, в личном кабинете микрофинансовой компании не регистрировался. Полицейские установили владельца расчетного счета, куда зачислялись кредитные денежные средства, после чего задержали 21 — летнего жителя Отрадного.

Задержанный, допрошенный в качестве подозреваемого, признал вину и пояснил,  что в октябре  текущего года он, через мобильное приложение, установленное в телефоне родственника, получил в микрофинансовой организации кредит, который возвращать не собирался. Для того, чтобы по кредиту было принято положительное решение, безработный сообщил сотруднику банка паспортные данные своего деда, воспользовавшись тем, что документального подтверждения не требовалось.

По данным сотрудников полиции задержанный ранее не привлекался к уголовной ответственности.

Признав свою вину в противоправном деянии, подозреваемый пообещал полностью возместить ущерб кредитному учреждению.

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