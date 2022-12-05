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Общество

Судьба проекта застройки ЖК на Пятой просеке определится после оценки регионального минлесхоза

САМАРА. 5 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
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Самарский минлесхоз оценит влияние проекта застройки Пятой просеки на озеро Леснуха. Группе "Берег" предстоит доказать, что проект застройки ЖК на Пятой просеке не повредит расположенному поблизости озеру Леснуха, сообщает "Самарское обозрение".

Группа "Берег" пытается добиться разрешения на освоение 2,2 га земли на Пятой просеке с 2018 года. Изначально там предполагалось возвести три 24-этажных здания. Однако жители окрестных домов выступили против этого проекта, и девелопер его скорректировал. В новой редакции от 2021 г. на территории должны были возвести четыре 8-этажных дома на 403 квартиры и 7-этажный паркинг на 300 машин. Также застройщик сулил благоустроить близлежащее озеро Леснуха. Однако вновь наткнулся на возмущение местных жителей.

Но в июне 2022 г. разрешение на строительство ЖК "Радужный-Омега" все же было получено. А через два месяца, в августе, в Ленинский районный суд обратился зампрокурора Самарской области с иском к региональному минлесхозу. Прокуратура намерена признать полученное "Берегом" разрешение на строительство незаконным.

В ходе судебного разбирательства об отмене разрешения на строительство выяснилось, что участок может частично находиться в прибрежной защитной полосе водного объекта. Возводить жилье там можно при обустройстве специальных сооружений для охраны озера от загрязнения и истощения вод.

"Теперь, судя по всему, "Берегу" и минстрою придется подтверждать, что в проекте застройки соблюдены нормативы по защите озера и доступности его для граждан. Если же доказать это не удастся, то у прокуратуры появится дополнительный аргумент для отмены разрешения на строительство", — делает выводы издание.

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