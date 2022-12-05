Житель Самары попал под суд за попытку дать взятку 5 млн рублей

Суд Октябрьского района Самары разбирается в уголовном деле местного жителя, которого обвинили в незаконном обороте наркотиков и попытке подкупить полицейского.

Как рассказали в СУ СКР по Самарской области, изначально мужчину задержали по подозрению в причастности к незаконному обороту наркотиков. Мужчина решил попробовать "откупиться" от полицейских. Одному из сотрудников УНК ГУ МВД по Самарской области он предложил 5 млн рублей. Полицейский от взятки отказался, а позже пошел на оперативный эксперимент. В результате силовики задокументировали дачу в качестве аванса взятки 3,75 млн рублей. Задержали при проведении спецоперации обвиняемого и двоих предполагаемых посредников.

Уголовное дело возбудили по факту незаконного оборота наркотиков и дачи взятки. По данным Волга Ньюс, фамилия обвиняемого Абдуллаев. Следующее заседание по уголовному делу назначено на этой неделе. Грозит мужчине реальное лишение свободы.