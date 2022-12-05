Житель Самары попал под суд за попытку дать взятку 5 млн рублей

Суд Октябрьского района Самары разбирается в уголовном деле местного жителя, которого обвинили в незаконном обороте наркотиков и попытке подкупить полицейского.
Как рассказали в СУ СКР по Самарской области, изначально мужчину задержали по подозрению в причастности к незаконному обороту наркотиков. Мужчина решил попробовать "откупиться" от полицейских. Одному из сотрудников УНК ГУ МВД по Самарской области он предложил 5 млн рублей. Полицейский от взятки отказался, а позже пошел на оперативный эксперимент. В результате силовики задокументировали дачу в качестве аванса взятки 3,75 млн рублей. Задержали при проведении спецоперации обвиняемого и двоих предполагаемых посредников.
Уголовное дело возбудили по факту незаконного оборота наркотиков и дачи взятки. По данным Волга Ньюс, фамилия обвиняемого Абдуллаев. Следующее заседание по уголовному делу назначено на этой неделе. Грозит мужчине реальное лишение свободы.
Последние комментарии
Что ж так круто? Обычно убийцы получают 8 лет. Через 3 выходят.
П****ц! И этого урода не наказали. Такой отброс в следующий раз ещё несчастное животное убьёт или ребёнка изнасилует. Как эта тварь ходит на свободе?
В смысле штраф? Назначить штраф это поощрять это
Да как так происходит? Все равны, а некоторые ровнее?!только за хранение 5 лет дают, судьи продажные! Надеюсь на пересмотр отправят и судью лишат прав.
Моей дочери практически отказали в возможности стать кандидатом в присяжные. Пришло письмо, где ее выбрали из списка избирателей. Она пошла в Пром.администрацию и ей там, вместо того, чтобы зарегистрировать, сказали в коридоре: ну чтоо вы, это такая маленькая вероятность, попасть туда. Я позвонила в канцелярию обл. суда. То же самое, слово в слово. Но позвольте: письмо как разговорит о том, что человека УЖЕ выбрала система из примерно миллиона избирателей в примерно полторы тысячи кандидатов. И если человек подходит по закону о присяжных судьях, то его ставят на учет и он дожидается звонка из суда с предложением прийти на заседание по отбору кандидатов.