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Суды Происшествия

Житель Самары попал под суд за попытку дать взятку 5 млн рублей

САМАРА. 5 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Суд Октябрьского района Самары разбирается в уголовном деле местного жителя, которого обвинили в незаконном обороте наркотиков и попытке подкупить полицейского.

Как рассказали в СУ СКР по Самарской области, изначально мужчину задержали по подозрению в причастности к незаконному обороту наркотиков. Мужчина решил попробовать "откупиться" от полицейских. Одному из сотрудников УНК ГУ МВД по Самарской области он предложил 5 млн рублей. Полицейский от взятки отказался, а позже пошел на оперативный эксперимент. В результате силовики задокументировали дачу в качестве аванса взятки 3,75 млн рублей. Задержали при проведении спецоперации обвиняемого и двоих предполагаемых посредников.

Уголовное дело возбудили по факту незаконного оборота наркотиков и дачи взятки. По данным Волга Ньюс, фамилия обвиняемого Абдуллаев. Следующее заседание по уголовному делу назначено на этой неделе. Грозит мужчине реальное лишение свободы.

Гид потребителя

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Моей дочери практически отказали в возможности стать кандидатом в присяжные. Пришло письмо, где ее выбрали из списка избирателей. Она пошла в Пром.администрацию и ей там, вместо того, чтобы зарегистрировать, сказали в коридоре: ну чтоо вы, это такая маленькая вероятность, попасть туда. Я позвонила в канцелярию обл. суда. То же самое, слово в слово. Но позвольте: письмо как разговорит о том, что человека УЖЕ выбрала система из примерно миллиона избирателей в примерно полторы тысячи кандидатов. И если человек подходит по закону о присяжных судьях, то его ставят на учет и он дожидается звонка из суда с предложением прийти на заседание по отбору кандидатов.

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