Проблемный недострой на Вилоновской/Буянова в Самаре подпал под защитную зону

Проблемный недострой ООО "Единство-Строй" в районе пересечения ул. Вилоновской и Буянова в Самаре не может быть возведен в планируемом виде - многоэтажка попала в зону исторического поселения. Застройщику отказано в выдаче разрешения на строительство - ему нужно снизить этажность и перепроектировать фасад дома.

Как рассказала редакции Волга Ньюс председатель инициативной группы дольщиков Лариса Телегина, она узнала об этом в конце октября.

Напомним, компания "Единство-Строй" Андрея Кожаева с 2003 г. вела строительство 16-этажного шестисекционного дома в границах улиц Вилоновской, Буянова и Никитинской. Всего с 2004 по 2008 год застройщик привлек 49 соинвесторов, собрав с них 89 млн рублей. В 2012 г. в компании ввели процедуру банкротства.

В 2013 г. суд приговорил Кожаева к четырем годам лишения свободы в колонии общего режима. Суд решил, что он, получая от дольщиков деньги, не обращался за разрешением на строительство, а затем убеждал граждан датировать договоры "задним числом". При этом бизнесмен направил часть денег на возведение цокольной части одной из секций дома, а остальные инвестиции похитил.

В 2014 г. минстрой объявил конкурс на застройку участка. Победило ООО "Профит", которое занималось объектом через "Мегастрой". По данным Ларисы Телегиной, компания ранее строила жилой комплекс "Шведская слобода".

"Спустя некоторое время выяснилось, что директор "Профита" Алексей Иванов внес участок под залог в банк. Мы тут же обратились в управление контроля и надзора за долевым строительством. Там ответили, что землю выведут из-под залога, но не объяснили, когда, как и почему она туда попала. В итоге в феврале 2018 года участок вывели из актива банка, но после этого от "Профита" откололся "Мегастрой", а "АктивКапитал Банк" (АКБ), с которыми тот работал, обанкротился", - рассказывает о судьбе второго застройщика Лариса Телегина.

С конца апреля текущего года банк пытается вернуть себе участок через суд. По словам председательницы инициативной группы дольщиков, представители АКБ считают незаконной сделку по передаче земли третьему застройщику. Банк подал иск в Ленинский районный суд. Разбирательства по делу продолжаются.

Учредитель же "Профита" Василий Иванов в 2018 г. добровольно сдал участок и отказался от продолжения работ. Земельных и судебных претензий со стороны компании не было.

При этом "Профит", хотя так и не приступал к стройке, достиг некоторых успехов. В частности, в 2017 г. прошел процедуру по смене зоны застройки с Ж-4 на Ц-3 и отклонению от предельно допустимых параметров по Правилам застройки и землепользования (ПЗЗ).

С 2018 года участком на Вилоновской, Буянова занимается "Донстрой" Анатолия Давидюка. Его дольщикам сначала предложил "Профит", а затем представили и на межведомственной комиссии с дольщиками. 12 июля 2019 г. с "Донстроем" было заключено соглашение об удовлетворении прав участников долевого строительства. Реализацию проблемного объекта разделили на пять этапов, а сдать планировали до 31 декабря 2022 года.

Однако в конце 2019 г. областными властями было принято решение о присвоении центру Самары статуса исторического поселения. Установлены и его границы - в черте улиц Засекина, набережной реки Самары, Арцыбушевской, Льва Толстого, Буянова, Чкалова, Самарской и набережной реки Волги. Статус предполагает, в частности, ограничения по высотности строительства. При этом проект объединенной зоны охраны в границах исторического поселения пока не принят.

"На заседании межведомственной комиссии 1 октября 2020 года я говорила, что к нашему объекту применяется закон обратной силы - мы получаем документы, а через какое-то время появляется новый закон, и они теряют смысл. На что ответили, что нашего объекта это не коснется", - вспоминает Телегина.

В 2020 г. застройщик получил разрешение на отклонение от предельно допустимых параметров. Однако в нем обнаружили ошибку, допущенную городским департаментом градостроительства. В июле 2021 г. прошли общественные слушания, а 17 сентября того же года администрация Самары выдала повторное разрешение на отклонение от предельно допустимых параметров (24 этажа).

В июне этого года региональное Управление государственной охраны объектов культурного наследия опубликовало приказ, в котором сказано, что участок дольщиков не попадает под ближайшую охраняемую зону Дома Малыгиных.

В конце сентября "Донстрой" отправил в минстрой заявление на получение разрешения на строительство. Однако в нем было отказано - как пояснили дольщикам в минстрое, этажность объекта и его фасад не соответствуют историческому поселению.

"С какой целью мы проходили процедуры по отклонению от предельных параметров и слушания, где все видели фасады и представляли образ дома? Почему другие новостройки в 33 этажа на этой улице получили РС и реализовали фасады, не соответствующие облику советского периода?" - задается вопросами Лариса Телегина.

В министерстве строительства Самарской области в ответе на запрос Волга Ньюс лишь констатировали, что застраиваемая площадь расположена в границах исторического поселения регионального значения и "в настоящее время разрешение на строительство объекта министерством не выдано".