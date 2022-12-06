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Суды Происшествия

"Хотел порадовать детей": самарцу запросили 16 лет за попытку подкупить миллионами полицейского

САМАРА. 6 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В суде Октябрьского района Самары 6 декабря запросили наказание для местного жителя по фамилии Абдуллаев. Мужчину подозревают в попытке подкупить полицейского миллионами.

Как рассказывали в СУ СКР по Самарской области, изначально его задержали по подозрению в причастности к незаконному обороту наркотиков.

Чтобы избежать уголовной ответственности, мужчина предложил полицейскому взятку 5 млн рублей. После этого правоохранитель, действовавший в рамках оперативно-розыскного мероприятия, получил от обвиняемого 3,75 млн рублей. Обвиняемого и двух посредников задержали.

Абдуллаев 6 декабря выступил в суде со своей версией произошедшего. Еще до начала суда он мило улыбался представителю прокуратуры из-за решетки и говорил, что на самом деле он хороший, а никакой не преступник. В присутствии судьи Абдуллаев взял слово и сообщил, что пошел на странные дела ради своих детей.

"Мне в мессенджер "Телеграм" писали в течение недели. Не помню, кто именно, под каким ником. Некто предлагал заработать. Я отказывался сначала. Спустя неделю спросил, в чем заключается работа. Мне сказали, что ничего особенного, просто доехать до места и посмотреть, лежит ли сверток. Сказали, что ничего криминального. Предложили денег. Так как я нуждался в деньгах, то согласился. Я приехал из спортзала 15 декабря прошлого года домой, потом поехал на место (координаты мне прислали). Я поехал с другом смотреть, где лежит этот сверток. Сначала я сверток не нашел, возвращался к машине. Потом снова подошел к дереву, указанному на присланном фото, и стал ногами снег отталкивать. И увидел этот сверток. Как только я его поднял, меня задержали сотрудники полиции. Они мне сказали, что в свертке наркотики", - сообщил суду Абдуллаев.

Абдуллаев рассказал, что, пока он искал сверток, полицейские лежали где-то под снегом, а когда бросились к нему, он испугался людей в масках и с пистолетами и стал убегать. Впрочем, его догнали. По утверждению Абдуллаева, полицейские представились и спросили, что он собирается теперь делать. Тогда он и предложил дать им денег. Разговор продолжился в отделе МВД.

"Я позвонил из отдела полиции своей сожительнице и попросил собрать сколько возможно денег. Она собрала и привезла. Часть Агаева Марина должна была занять у моих друзей и матери. Собрали 3 млн 750 тысяч рублей", - рассказал Абдуллаев.

Подсудимый говорит, что всему виной новогодние праздники.

"Перед Новым годом хотел подработать, чтоб и детям, и себе сделать приятное на Новый год. Мне обещали заплатить 20 тысяч рублей", - сообщил суду Абдуллаев.

Не исключено, что гособвинитель в версию Абдуллаева не поверил. Представитель прокуратуры обратился к суду и попросил признать Абдуллаева виновным и назначить ему 16 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима. До конца года суд должен принять решение по делу.

Гид потребителя

Последние комментарии

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Что ж так круто? Обычно убийцы получают 8 лет. Через 3 выходят.

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Да как так происходит? Все равны, а некоторые ровнее?!только за хранение 5 лет дают, судьи продажные! Надеюсь на пересмотр отправят и судью лишат прав.

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Моей дочери практически отказали в возможности стать кандидатом в присяжные. Пришло письмо, где ее выбрали из списка избирателей. Она пошла в Пром.администрацию и ей там, вместо того, чтобы зарегистрировать, сказали в коридоре: ну чтоо вы, это такая маленькая вероятность, попасть туда. Я позвонила в канцелярию обл. суда. То же самое, слово в слово. Но позвольте: письмо как разговорит о том, что человека УЖЕ выбрала система из примерно миллиона избирателей в примерно полторы тысячи кандидатов. И если человек подходит по закону о присяжных судьях, то его ставят на учет и он дожидается звонка из суда с предложением прийти на заседание по отбору кандидатов.

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