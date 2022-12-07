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Общество

В 2023 г. в регионе проиндексируют денежные выплаты ко Дню Победы

САМАРА. 7 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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С 1 января 2023 г. в Самарской области проиндексируют размер ежегодной денежной выплаты ко Дню Победы гражданам, родившимся в СССР с 3 сентября 1927 г. по 3 сентября 1945 г. включительно, постоянно проживающим на территории региона. Постановление об индексации опубликовано на сайте облправительства и рассчитано сразу на три ближайших года.

Индексация будет осуществляться с применением среднегодового индекса потребительских цен в соответствии с прогнозом социально-экономического развития Самарской области. С 1 января 2023 г. она составит 6,2%, с начала 2024 г. — 4,2%, с начала 2025 г. — 3,9%.

"Установить размеры с учетом индексации с 1 января 2023 г. — 1285 рублей, с 1 января 2024 г. — 1339 рублей, с 1 января 2025 г. — 1391 рубль соответственно", — отмечается в тексте постановления, подписанного губернатором Дмитрием Азаровым.

Перерасчет размера ежегодной денежной выплаты министерство социально-демографической и семейной политики произведет в автоматизированном порядке.

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