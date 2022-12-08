На снос недостроенной гостиницы рядом с самарской филармонией выделили 4 млн рублей

Департамент градостроительства объявил конкурс на поиск подрядчиков, которые выполнят работы по сносу самовольной трехэтажной постройки около Самарской государственной филармонии.
Начальная цена контракта — 4,28 млн рублей.
"Самовольная постройка состоит из трех этажей железобетонного каркаса прямоугольной формы 7,8×51,4 м, высотой 9,8 м и представляет незавершенный строительством объект (гостиницу). Недостроенное здание выполнено по конструктивной схеме каркасное монолитное однопролетное с несущими двумя рядами колонн и стенами лестничных клеток.", — отмечается в тексте документации, опубликованной на сайте госзакупок.
Строение расположено на ул. Фрунзе, между домами № 135 и № 141.
Победитель торгов определится после 19 декабря, по условиям контракта он должен снести недострой в течение 36 дней.
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