В Самаре будут судить серийную воровку

В Советский районный суд Самары отправили уголовное дело неоднократно судимой 35-летней местной жительницы. Ее обвиняют в серии краж. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.
По версии следствия, самарчанка освободилась из исправительного учреждения в 2021 г. и уже в марте продолжила преступные похождения. Предположительно, она на рынке украла женскую сумку, когда хозяйка отвлеклась. Внутри были очки, паспорт и сберкнижка. С помощью найденных документов злоумышленница воспользовалась невнимательностью сотрудника банка и обналичила 2,5 тыс. рублей.
Через три недели на том же рынке самарчанка украла мобильник у 60-летней сотрудницы торгового павильона. В тот же день через приложение в украденном смартфоне обвиняемая перечислила прохожему 7,5 тыс. руб., чтобы он снял их в банкомате отдал ей. После этого женщина продала мобильник случайному прохожему за 5 тыс. рублей.
Когда полицейские задержали подозреваемую, выяснилось, что она причастна еще к восьми эпизодам. Общая сумма ущерба составила более 105 тыс. рублей. Женщина полностью признала вину.
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И ЭТО называется правосудие? Арестовать мать, отчима, дядю, детектива. Это уже ни в какие рамки не лезет. Хоть бабушку не закрыли... Получается, любая, неадекватная девушка может написать какое угодно заявление на своих родственников и те попадут в тюрьму. Даже если не виновны. "Будут сидеть, я сказала" именно так, по всей видимости рассуждает наша слепая и глухая Фемида. И даже если оправдают, кто будет покрывать издержки, упущенную выгоду, наконец, просто время жизни человеческой? Правовой беспредел, иначе не назовешь.
Вот из-за таких Буратин теперь невозможно перевести крупную сумму по реквизитам через он-лайн. Надо переться лично в банк.