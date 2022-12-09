В Самаре будут судить серийную воровку

В Советский районный суд Самары отправили уголовное дело неоднократно судимой 35-летней местной жительницы. Ее обвиняют в серии краж. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

По версии следствия, самарчанка освободилась из исправительного учреждения в 2021 г. и уже в марте продолжила преступные похождения. Предположительно, она на рынке украла женскую сумку, когда хозяйка отвлеклась. Внутри были очки, паспорт и сберкнижка. С помощью найденных документов злоумышленница воспользовалась невнимательностью сотрудника банка и обналичила 2,5 тыс. рублей.

Через три недели на том же рынке самарчанка украла мобильник у 60-летней сотрудницы торгового павильона. В тот же день через приложение в украденном смартфоне обвиняемая перечислила прохожему 7,5 тыс. руб., чтобы он снял их в банкомате отдал ей. После этого женщина продала мобильник случайному прохожему за 5 тыс. рублей.

Когда полицейские задержали подозреваемую, выяснилось, что она причастна еще к восьми эпизодам. Общая сумма ущерба составила более 105 тыс. рублей. Женщина полностью признала вину.