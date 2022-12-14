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Суды Происшествия

Обвинение запросило для Людмилы Тарховой 11 лет лишения свободы

САМАРА. 14 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В среду, 14 декабря, в Ленинском районном суде Самары гособвинитель запросил срок для Людмилы Тарховой, которую обвиняют в вымогательстве денег у депутата Самарской губернской думы Александра Милеева.

Фото: Ксения Штефан

Напомним, Тархову судят по делу о вымогательстве 200 млн руб. у зампреда Самарской губернской думы Александра Милеева. По версии следствия, она угрожала Милееву предать гласности некие сведения о нем, которые считала компроматом. Чтобы этого не произошло, женщина требовала 200 млн рублей.

Сама Людмила Тархова вины не признает и утверждает, что просила 200 млн в качестве возврата долга ее отцу. Также обвиняемая настаивает на заявлении, будто бы Милеев занимал деньги, а расписок с него не брали. Гарантом возврата долга якобы выступал известный бизнесмен Олег Дьяченко, но Дьяченко умер.

14 декабря гособвинитель запросил для Тарховой 11 лет лишения свободы.

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