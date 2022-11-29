Возможный организатор шантажа депутата Александра Милеева скрылась за границей

На последних судебных заседаниях по делу Людмилы Тарховой не раз возникал вопрос о главном свидетеле по делу — 33-летней адвокате Елене Беленькой, которая якобы снабдила обвиняемую компроматом на депутата Самарской губернской думы Александра Милеева.

Женщина пропала и на судебном следствии так и не появилась. Вместо нее приходил ее адвокат и сообщил суду, что его клиентка не то в Казахстане, не то в Сербии. В то же время подсудимая и ее защита настаивают на допросе Беленькой. Адвокаты Тарховой считают, что их подзащитную использовали "втемную" и в ее действиях при "выбивании долга" имеются лишь признаки самоуправства.

Самарский блогер Ольга Паулова заявляла суду: "Беленькая является организатором преступного деяния по сбору информации, используя жену Милеева, она собирала материал и лично она передала его Тарховой".

На предпоследнем судебном заседании мать подсудимой Наталья Тархова рассказала, что Беленькая буквально втерлась к ним в доверие и стала их семейным юристом. Она говорила, что у нее красный диплом, большие связи в правоохранительных структурах и она может решить любой вопрос. Беленькая приносила решения по выигранным ею многомиллионным спорам. Но якобы позже оказалось, что все они поддельные, под их номерами в арбитражном суде слушались совершенно другие дела. Тексты этих решений по ходатайству защиты приобщены к материалам уголовного дела для последующей оценки судом.

Также свидетельница Тархова сообщила, что обратилась в областную Палату адвокатов с жалобой на Беленькую и с просьбой лишить ее адвокатского статуса за обманы клиентов, грубое нарушение адвокатской тайны, неэтичное поведение и вовлечение в совершение преступления.

"Я пришла к адвокату Беленькой в июне 2020 года по поводу заключения договоров, чтоб помогла ОКВЭДы открыть, - рассказала суду жена потерпевшего Юлия Милеева. - И она мне сказала, что к ее однокласснику, тоже адвокату, приходил мой муж по поводу развода, чтобы отобрать у меня ребенка. Такая информация меня удивила и расстроила, ведь он-то как раз и не хотел никогда разводиться. Но она мне начала говорить, что мой муж гражданин Кипра и собирается бежать туда вместе с ребенком. Для подтверждения своей особой осведомленности она демонстрировала мне какие-то ролики и какие-то документы. По моему мнению, она вводила меня в заблуждение, манипулировала, прессинговала, запугивала, но разобралась я только спустя время. Когда все стало известно, я поняла, что человек вместо того, чтобы быть адвокатом, защитить меня, в общем-то, мной воспользовалась".

По словам Милеевой, Беленькая в целях якобы подготовки к судебному процессу, велела ей собрать "папочку" на супруга, а для этого сфотографировать любые документы мужа, какие найдутся в доме, поставить везде в доме прослушивающие устройства. Часть этих указаний Милеева выполнила.

Подсудимая утверждает, что Беленькая знала о долге Милеева перед Виктором Тарховым (и это Беленькая подтвердила на предварительном следствии). Действовала же адвокат якобы для достижения собственных корыстных целей: передавая Тарховой компромат, она сразу оговорила свою долю в 50 млн рублей - дескать, нужно погасить долги сожителя и выкупить офис в центре города.

Тархова считает, что ее бывший адвокат просто воспользовалась ее авторитетом, известностью, прямолинейностью и сложившейся долговой ситуацией. Использовать компромат Тархова, по ее словам, собиралась в целях понуждения Милеева к возвращению долга. Адвокат Беленькая же якобы проконсультировала ее, заверив, что эти ее действия являются абсолютно законными.

Обладательница папки с компроматом, как уверяет Юлия Милеева, "постоянно говорила о знакомых кураторах в неких правоохранительных органах". Помощник Беленькой по офису Павел Волков также был в курсе наличия компромата.

"Об этой папке я узнала до того, как она появилась в жизни Юлии Милеевой, — заявила свидетельница Паулова. – Павел Волков предлагал ту же самую "папочку". То, что он был в курсе того, что на Милеева собран компромат, это точно. Этот компромат начал ходить среди верхов людей Самарской области. Я уверена, что он участник".

Да и сам потерпевший Милеев сообщил суду, что ему о требовании денег "передавали через разных людей, даже звонили блогеры и говорили, что им предлагают распространить какой-то компромат".

Таким образом складывается впечатление, что главному сборщику компромата требовались в первую очередь не выкуп, а именно распространение порочащих сведений. А Беленькая оказалась одной из многих, кому этот компромат предложили, и она воспользовалась ценными сведениями в расчете получить за них кругленькую сумму.

В июне 2021 г. Александр Милеев, победив в праймериз, неожиданно отказался баллотироваться в депутаты Госдумы. Вроде бы добровольно. Но в суде Милеев заявил: "Я собирался баллотироваться в Государственную думу, но мне угрожали. После того, что со мной сделали, я не стал выдвигаться на выборы в Госдуму".

А 12 июля при попытке получить от Милеева 200 млн руб. за нераспространение компромата была задержана Людмила Тархова. И адвокат Беленькая предприняла попытку войти в это уголовное дело в качестве защитника. Она представила ордер, но была отведена следователем. Затем ей удалось избежать привлечения к уголовной ответственности, несмотря на то, что, заключив досудебное соглашение со следствием, Тархова поведала правоохранителям о всех участвовавших в деле лицах.

Впрочем, предварительное следствие не стало обременять себя и установлением источника оперативных сведений, использованных при шантаже зампредседателя Самарской губернской думы...