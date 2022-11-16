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Суды Происшествия

В суде оглашен "компромат" на Александра Милеева

САМАРА. 16 НОЯБРЯ.ВОЛГА НЬЮС.
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В Ленинском районном суде продолжается судебное следствие по обвинению Людмилы Тарховой - дочери бывшего мэра Самары Виктора Тархова, в вымогательстве 200 млн руб. у вице-спикера Самарской губернской думы Александра Милеева.

На последнем заседании после допроса вице-губернатора Александра Фетисова были оглашены материалы дела, представленные стороной обвинения. Адвокат Тарховой Дмитрий Курмаев почти три часа зачитывал снятые с ноутбука обвиняемой сведения, фигурирующие в деле как "компромат на Милеева".

По объему представленных документов из различных источников (в том числе приводились данные из медицинских обследований) нетрудно понять, что этот компромат собран сотрудниками одной из местных правоохранительных структур. В этих бумагах отражены различные финансовые операции потерпевшего и его ближайших родственников. Например, договор его матери, одаривающей внучку 60 млн руб.,  перевод его 25-летней дочерью $450 тыс. в Таиланд на приобретение дома и участка.

Самому Милееву ООО "Волна", занимавшееся "услугами по бронированию и прочей сопутствующей деятельностью", в 2017 г. выдало займов на 150 млн руб., которые он погасил некими ценными бумагами, после чего в 2019 г. фирма самоликвидировалась.

В материалах сообщается, что большинство милеевских транзакций якобы осуществляется через десятки подконтрольных юридических лиц и фирм-однодневок. Администрировал эти операции директор ООО "Газпромтрансгаз Самара" (впоследствии было переименовано в ООО "Лайт" и ликвидировано в 2015 г.) Игорь Ефремов.

По мнению автора досье, бизнесмен Милеев поддерживает связи не только с авторитетными криминальными лидерами с Кавказа, которые якобы имеют 20-процентную долю в его бизнесе, но и с высокопоставленными местными правоохранителями. В результате чего якобы несколько уголовных дел о неуплате налогов с его алкогольного бизнеса, незаконном возмещении НДС и о мошенничестве были прекращены, хотя общая сумма, фигурировавшая в этих расследованиях, составляла более 900 млн рублей.

Как заявила подсудимая Тархова, все эти материалы она получила от своего адвоката Елены Беленькой, а на первом листе "аналитической записки" стоял штамп "совершенно секретно". По словам обвиняемой, она предоставила компромат Милееву в октябре 2020 года.

Напомним, по версии следствия, Тархова угрожала Милееву оглаской неких сведений о нем, которые считала компроматом. За их неразглашение женщина якобы требовала 200 млн рублей. Сама Людмила Тархова вины не признает и утверждает, что эту сумму депутат был должен ее отцу - якобы он занимал деньги.

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