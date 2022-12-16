Водитель автобуса из Жигулевска получил условный срок за сбитую насмерть пенсионерку

Жигулевский городской суд рассмотрел уголовное дело 56-летнего водителя автобуса, который участвовал в смертельном ДТП. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.

30 августа 2022 г. за рулем рейсового автобуса ПАЗ мужчина ехал по транспортной развязке на ул. Магистральной. Его скорость (74 км/ч) превышала разрешенную (60 км/ч). В результате водитель не смог вовремя остановиться и на пешеходном переходе сбил пенсионерку. Пострадавшая женщина скончалась.

Обвиняемый возместил семье погибшей ущерб - 300 тыс. руб., поэтому родственники просили суд не наказывать его строго.

В итоге мужчине назначили год лишения свободы условно с испытательным сроком полтора года. Также его на два года лишили водительских прав.