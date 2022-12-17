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Общество

Самарские коммунальщики готовятся к работе в условиях мокрого снега и ледяного дождя

САМАРА. 17 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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По данным ФГБУ "Приволжское УГМС" выходные и начало следующей недели обещают быть непогожими: в ночь на воскресенье синоптики прогнозируют мокрый снег и дождь. Днем, 18 декабря, ожидается выпадение до 15 мм осадков вкупе с ледяным дождем.

 

Чтобы встретить "капризы" погоды во всеоружии, уже в субботу первый заместитель главы Самары Владимир Василенко провел установочное совещание. В числе присутствующих — представители внутригородских районов, профильных департаментов, городских служб благоустройства, таких как МП "Благоустройство" и ООО "Экомед", а также муниципальных предприятий — "Парки Самары", "Самарская Набережная" и "Спецремстройзеленхоз".

Профильным ведомствам был поставлен ряд первостепенных задач. Так, сегодня до 17:00 во внутригородских районах пройдут встречи с МБУ и, конечно, руководством и сотрудниками управляющих организаций, обслуживающих придомовые и дворовые территории, внутриквартальные проезды.

"Наша задача — предупредить обледенение. В первую очередь, это касается тротуаров, пешеходных дорожек, выходов из подъездов, а также посадочных площадок остановок и пешеходных зон вдоль улично-дорожной сети. В воскресенье дворники должны выйти на участки обслуживания с 06:00 и до 09:00 обеспечить расчистку территорий и провести антигололедную обработку реагентом. Более того, предупреждены все коммунальные предприятия. Они не должны допустить обрыва проводки по линии систем освещения. Кроме того, ресурсоснабжающие организации — "СКС и "Тепловые сети" — должны также взять ситуацию на контроль", — подчеркнул первый вице-мэр.

Повышенное внимание поручено уделить обеспечению содержания подъездов к учреждениям с круглосуточным пребыванием людей: больницам, домам ребенка, пансионатам для престарелых, домам ветеранов. Также будут расчищены и обработаны въезды на станции Скорой помощи.

В последующие сутки при ухудшении погодных условий все профильные службы и предприятия готовы нарастить количество техники и персонала для механизированной и ручной расчистки и вывоза снега с городских территорий.

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