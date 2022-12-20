Главный диетолог региона Ольга Сазонова рассказала, сколько овощей необходимо потреблять каждый день

Овощи являются ценным источником пищевых волокон, витаминов, минералов и фитовеществ. Потребление их в достаточном количестве увеличивает продолжительность жизни, снижает риски развития онкозаболеваний, нарушений в работе сердечно-сосудистой и эндокринной систем, укрепляет иммунитет и способствует сохранению психического здоровья.
"Богатый овощами рацион имеет низкую калорийность. Овощи улучшают работу желудочно-кишечного тракта, выводят из организма жиры, токсические вещества, канцерогены, аллергены, снижают уровень холестерина в крови, — отмечает главный внештатный диетолог министерства здравоохранения Самарской области, директор Института профилактической медицины СамГМУ Ольга Сазонова. — Необходимо потреблять не менее 400 граммов овощей в день, не считая картофеля. Оптимальное количество зависит от возраста, пола и уровня физической активности человека".
Как употреблять овощи с максимальной пользой для здоровья?
Зимой доступны быстрозамороженные овощи, в которых гораздо больше полезных веществ, чем в тепличных. Их обычно замораживают рядом с местом сбора, что позволяет избежать значительной потери витаминов во время транспортировки и хранения.
Перед употреблением тщательно очищайте овощи чистой проточной водой.
Если покупаете консервированные овощи, выбирайте продукты с отметкой "без добавления соли".
"Чтобы максимально сохранить пользу овощей, тушите или запекайте их "в мундире". Тогда потери витаминов будут минимальны. При приготовлении первых блюд закладывайте овощи в последний момент", — сообщила Ольга Сазонова.
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