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Общество

Главный диетолог региона Ольга Сазонова рассказала, сколько овощей необходимо потреблять каждый день

САМАРА. 20 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Овощи являются ценным источником пищевых волокон, витаминов, минералов и фитовеществ. Потребление их в достаточном количестве увеличивает продолжительность жизни, снижает риски развития онкозаболеваний, нарушений в работе сердечно-сосудистой и эндокринной систем, укрепляет иммунитет и способствует сохранению психического здоровья.

"Богатый овощами рацион имеет низкую калорийность. Овощи улучшают работу желудочно-кишечного тракта, выводят из организма жиры, токсические вещества, канцерогены, аллергены, снижают уровень холестерина в крови, — отмечает главный внештатный диетолог министерства здравоохранения Самарской области, директор Института профилактической медицины СамГМУ Ольга Сазонова. — Необходимо потреблять не менее 400 граммов овощей в день, не считая картофеля. Оптимальное количество зависит от возраста, пола и уровня физической активности человека".

Как употреблять овощи с максимальной пользой для здоровья?

Зимой доступны быстрозамороженные овощи, в которых гораздо больше полезных веществ, чем в тепличных. Их обычно замораживают рядом с местом сбора, что позволяет избежать значительной потери витаминов во время транспортировки и хранения.

Перед употреблением тщательно очищайте овощи чистой проточной водой.

Если покупаете консервированные овощи, выбирайте продукты с отметкой "без добавления соли".

"Чтобы максимально сохранить пользу овощей, тушите или запекайте их "в мундире". Тогда потери витаминов будут минимальны. При приготовлении первых блюд закладывайте овощи в последний момент", — сообщила Ольга Сазонова.

Гид потребителя

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