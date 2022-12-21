В вечернее время 38-летней женщине, работающей юристом в компании, с помощью мессенджера позвонил неизвестный и представился сотрудником банка. Он сообщил, что мошенники пытаются оформить на нее кредит.
Для исчерпания кредитного лимита и предотвращения хищения собеседник посоветовал женщине взять кредит на сумму 388 тыс. рублей. Поверив, самарчанка выполнила указания неизвестного, после чего перевела на продиктованный номер счета деньги.
На следующий день история повторилась, женщина оформила в кредит 562 тыс. руб. и перевела их. Спустя два дня юристу снова позвонили с неизвестного номера и сообщили о необходимости оформления очередного кредита. На этот раз ей сказали оформить займ на 1 млн рублей.
Женщина снова поверила, оформила в филиале банка кредит и перевела их на чужой счет. После этого она поняла, что стала жертвой настоящих мошенников. За помощью она обратилась в полицию. Возбуждено уголовное дело.
Последние комментарии
УК России ст. 109 «Причинение смерти по неосторожности» и УК РФ ст. 258 «Незаконная охота».
Любопытный критерии, предъявляемые мэром Тольятти Ренцем при наборе "своей команды"! Или Ренц тоже такой?
если сигнатура сбоя тогда применить протокол выделения состава на подгруппу соединенную с базой данных смуглых таможенного реестра для компенсации недостающих видеоданных собственной информационной системы в конкретном регионе за номером 063
И ЭТО называется правосудие? Арестовать мать, отчима, дядю, детектива. Это уже ни в какие рамки не лезет. Хоть бабушку не закрыли... Получается, любая, неадекватная девушка может написать какое угодно заявление на своих родственников и те попадут в тюрьму. Даже если не виновны. "Будут сидеть, я сказала" именно так, по всей видимости рассуждает наша слепая и глухая Фемида. И даже если оправдают, кто будет покрывать издержки, упущенную выгоду, наконец, просто время жизни человеческой? Правовой беспредел, иначе не назовешь.
Вот из-за таких Буратин теперь невозможно перевести крупную сумму по реквизитам через он-лайн. Надо переться лично в банк.