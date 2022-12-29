Рядовые сотрудники АО "Транснефть - Приволга" меняют мир для особых детей к лучшему

В ожидании самого волшебного праздника нефтепроводчики окружают заботой и поддержкой тех, кому без нее не справиться — детей, растущих без родителей. В этом году "Елку желаний" в АО "Транснефть - Приволга" украсили 50 открыток от учеников начальной школы чапаевского специализированного учреждения. Ватрушки и лыжи, ролики и коньки — все, чем живут обычные ребята, появится и у его маленьких воспитанников. А то, что они мастерят своими руками, бережно заберут в свои семьи работники компании. Все собранные средства тоже пойдут на поддержку организации.

"Здравствуй, Дедушка Мороз! Меня зовут Миша, мне 7 лет. Я желаю тебе крепкого здоровья и счастья! Подари мне, пожалуйста, настольную игру в брусочки Джанго. Прихади к нам в гости на ёлку!" — легко представить, как старательно, может, даже высунув язык, выводил первоклашка эти печатные буквы на разлинованных карандашом строчках сделанной вырезанной открытки в форме снеговика. Как отдал ее воспитателю и лег спать с мечтой построить из этих брусочков свою, персональную башню. Мальчишки ведь любят играть со "стройматериалами" по назначению. Так он представлял себе свой новый год все декабрьские вечера и жил в ожидании этого чуда. Чудо — случилось. Сотворили его, как настоящие волшебники, сотрудники АО "Транснефть - Приволга".

"Когда ты снимаешь открытку с елки, ты вкладываешься в исполнение желания, ищешь подарок, выбираешь, хранишь и передаешь — от всего сердца, — говорит заместитель начальника отдела торгов предприятия Елена Пантелеева. — А когда видишь восторженные взгляды детей, понимаешь, как они по-особенному нуждаются в добре, и хочешь сделать еще больше, чтобы они продолжали верить в Деда Мороза и во все хорошее, несмотря на их непростую судьбу".

Елена Пантелеева работает здесь больше 15 лет и всегда принимает участие в благотворительных акциях. Много лет предприятие помогает воспитанникам чапаевского государственного казенного общеобразовательного учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с ограниченными возможностями здоровья. Именно их пожелания вписаны в открытки, украшающую "Елку желаний", их же руками сделаны новогодние поделки, которые сотрудники покупают на благотворительной выставке-ярмарке.

Шары, фигурки животных, рисунки — большую часть работ выполнили на этот раз девочки. Мальчики не смогли поучаствовать, потому что пока их кабинет для уроков труда закрыт — там идет ремонт, который выполняется за счет средств нефтетранспортной компании. Впрочем, и мальчишки, и девчонки совсем скоро смогут занять свои места за рабочими столами, в феврале новенькие классы будут открыты для занятий. А, то, что делают дети, считают сотрудники "Транснефть - Приволги", неоценимо, их работы подчас очень тонкие, тщательно выполненные с вниманием к мельчайшим деталям.

Эта благотворительная ярмарка, уже шестая по счету, была приурочена к Международному дню волонтера, и это неслучайно — впервые в ней приняли участие ветераны предприятия. Они и их семьи предоставили собственные авторские изделия, а также презентовали их. Мастерски выполненные керамические изделия, богато украшенные елочные игрушки, вышивка, вязание, живопись, пряничные домики притягивали все новых и новых "посетителей" выставки. Кстати, многие опускали в коробку для купюр суммы большие, чем на ценниках.

"В этой акции мы принимаем участие впервые, - рассказал председатель Совета ветеранов АО "Транснефть-Приволга" Александр Будник. - Вот этот скворечник, например, передали наши "коллеги", трудившиеся раньше на линейной производственно-диспетчерской станции "Кротовка". Вообще, я в компании проработал 34 года, и все время мы поддерживали детские учреждения. Детям надо помогать, о них надо заботиться, тем более, когда они остаются одни".

Александр Будник прошел путь от старшего мастера до главного инженера и привык жить насыщенной жизнью, поэтому сейчас, как он сам говорит, когда есть силы и время, старается помогать родному предприятию в качестве волонтера. На следующий год у ветеранов масштабные планы, ведь подопечных у компании много. Она оказывает поддержку детским домам, детям-сиротам, многодетным семьям, пожилым людям и инвалидам.