В регионах Приволжского федерального округа проходит благотворительная акция "Ёлка желаний"

В четверг, 29 декабря, главный федеральный инспектор по Самарской области Михаил Феоктистов принял участие в благотворительной новогодней акции "Ёлка желаний", в рамках которой исполняются материальные и нематериальные желания тех, кому особенно нужна поддержка. "Ёлка желаний" проходит по всей стране, в том числе в регионах Приволжского федерального округа.
"Под новый год каждый из нас может принять участие в большом общем деле, исполнить заветное желание ребёнка благодаря "Ёлке желаний". Мы все мечтаем. Кто-то хочет заниматься спортом, кто-то — искусством. Многие дети хотят развить свои способности или получить любимую игрушку. Каждый из нас может стать добрым волшебником. Уверен, что во всех 14-ти регионах нашего Приволжского федерального округа есть много людей с чистыми сердцами, которые присоединятся к этому благородному делу", — отметил Игорь Комаров.
Среди открыток на "Ёлке желаний" оказалось пожелание тринадцатилетней Ариши Коториной из города Кинель Самарской области, которая давно мечтала завести щенка и побывать в Центре кинологической службы.
Главный федеральный инспектор по Самарской области Михаил Феоктистов помог исполнить новогоднюю мечту и пригласил Аришу с мамой в Центр кинологической службы на познавательную экскурсию. В мероприятии также принял участие заместитель начальника ГУ МВД России по Самарской области Александр Афанасьев.
Во время посещения Центра кинологической службы ГУ МВД России по Самарской области специалисты подробно рассказали девочке о работе кинологов, об особенностях дрессировки разных пород, разведении, содержании и лечении питомцев. Особый восторг Ариши вызвала игра с щенками и показательные выступления служебных собак, которые задействованы в охране правопорядка в общественных местах, предупреждении, пресечении, выявлении и раскрытии преступлений, розыске.
Центр располагается на территории в три гектара. На его базе осуществляется разведение, отбор и дрессировка собак для службы в системе МВД России. Самарские кинологи и их питомцы — настоящие профессионалы! Питомцев обучают находить человека по запаховому следу, обнаруживать наркотические средства, взрывчатые вещества и боеприпасы, задерживать злоумышленников и выполнять еще множество задач.
Кульминацией экскурсии стало настоящее новогоднее чудо — Арише подарили щенка немецкой овчарки. Ощущение волшебства добавили Дед Мороз и Снегурочка, которыми на время стали сотрудники ЦКС.
"Я не думала, что настолько все масштабно, не думала, что собаку мне подарят. Думала, что просто покажут и все, и я уеду домой, а тут… У меня нет слов. Собачку назову наверное Сэм, я очень давно этого хотела", — поделилась эмоциями счастливая девочка. Она рассказала, что раньше боялась собак, но после того, как увидела обученных овчарок на показательных выступлениях сотрудников ОМОН в патриотическом лагере, поняла, что хочет связать свое будущее с кинологической службой.
В этот же день главный федеральный инспектор по Самарской области Михаил Феоктистов встретился с Данилом Гуськовым из с. Большая Глушица и вручил ему новогодний подарок с "Ёлки желаний".
Данил давно хотел фотоаппарат. Ему 16 лет, он занимается спортом и увлекается краеведением. На встрече с главным федеральным инспектором старшеклассник поделился, что очень любит фотографировать природу, но съёмка на телефон не передает всей красоты пейзажей, не позволяет делать качественные и художественные снимки.
"Как-то пробовал пофотографировать на телефон — мне понравилось, я также увлекаюсь рыбалкой и стараюсь совмещать приятное с полезным: ловить рыбу и какие-то кадры красивые. Также занимаюсь кружком краеведения, хожу в музей наш районный, увлекаюсь историей своего края. Подарку очень рад, потому что думал, что шанс один на миллион и эмоции переполняли", — рассказал юноша. Также он отметил, что хочет связать свое будущее с муниципальной службой на благо жителей малой родины.
Всероссийская благотворительная новогодняя акция "Ёлка желаний" организована проектом "Мечтай со мной", который входит в президентскую платформу "Россия — страна возможностей". Акция реализуется с 2018 года на всей территории России. За это время были исполнены около 60 тысяч новогодних желаний.
Последние комментарии
Уважаемые ЛДПР ТВ Ваши деятели бесчинствуют в Тольятти. Люди бояться с ними связываться. Моя мама купила в Тольятти квартиру в кредит В Солнечном. 1 день просрочила оплату и всё, теперь не квартиры не денег. ;450 человек подали в суд. И вроде бы они выиграли и им должны были заплатить. Но Компания подала на банкротство и поменяла название. Люди не получили не чего. Спрашиваю маму почему не обратилась в ту фракцию которая у вас там самая известная, бояться. Она сказала: " А ты знаешь кто их крышует? Нет? А я знаю - ЛДПР."! Я очень надеюсь что вы не в курсе были. Жириновский мой кумир. Большую часть домов в ЖК "Солнечный" строила одна контора - ООО "Базис С. А.
Наконец то. А то раздал свои полномочия всяким Баранниковым. Министр должен быть авторитетным.
Ужасным был министром. Надо было ему учителем остаться.
Не знаю каким министром был Владимир Александрович, но учителем он был потрясающим! Сколько лет прошло, до сих пор помню его систему скорописи:)
Долгий путь.