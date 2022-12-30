В регионах Приволжского федерального округа проходит благотворительная акция "Ёлка желаний"

В четверг, 29 декабря, главный федеральный инспектор по Самарской области Михаил Феоктистов принял участие в благотворительной новогодней акции "Ёлка желаний", в рамках которой исполняются материальные и нематериальные желания тех, кому особенно нужна поддержка. "Ёлка желаний" проходит по всей стране, в том числе в регионах Приволжского федерального округа.

"Под новый год каждый из нас может принять участие в большом общем деле, исполнить заветное желание ребёнка благодаря "Ёлке желаний". Мы все мечтаем. Кто-то хочет заниматься спортом, кто-то — искусством. Многие дети хотят развить свои способности или получить любимую игрушку. Каждый из нас может стать добрым волшебником. Уверен, что во всех 14-ти регионах нашего Приволжского федерального округа есть много людей с чистыми сердцами, которые присоединятся к этому благородному делу", — отметил Игорь Комаров.

Среди открыток на "Ёлке желаний" оказалось пожелание тринадцатилетней Ариши Коториной из города Кинель Самарской области, которая давно мечтала завести щенка и побывать в Центре кинологической службы.

Главный федеральный инспектор по Самарской области Михаил Феоктистов помог исполнить новогоднюю мечту и пригласил Аришу с мамой в Центр кинологической службы на познавательную экскурсию. В мероприятии также принял участие заместитель начальника ГУ МВД России по Самарской области Александр Афанасьев.

Во время посещения Центра кинологической службы ГУ МВД России по Самарской области специалисты подробно рассказали девочке о работе кинологов, об особенностях дрессировки разных пород, разведении, содержании и лечении питомцев. Особый восторг Ариши вызвала игра с щенками и показательные выступления служебных собак, которые задействованы в охране правопорядка в общественных местах, предупреждении, пресечении, выявлении и раскрытии преступлений, розыске.

Центр располагается на территории в три гектара. На его базе осуществляется разведение, отбор и дрессировка собак для службы в системе МВД России. Самарские кинологи и их питомцы — настоящие профессионалы! Питомцев обучают находить человека по запаховому следу, обнаруживать наркотические средства, взрывчатые вещества и боеприпасы, задерживать злоумышленников и выполнять еще множество задач.

Кульминацией экскурсии стало настоящее новогоднее чудо — Арише подарили щенка немецкой овчарки. Ощущение волшебства добавили Дед Мороз и Снегурочка, которыми на время стали сотрудники ЦКС.

"Я не думала, что настолько все масштабно, не думала, что собаку мне подарят. Думала, что просто покажут и все, и я уеду домой, а тут… У меня нет слов. Собачку назову наверное Сэм, я очень давно этого хотела", — поделилась эмоциями счастливая девочка. Она рассказала, что раньше боялась собак, но после того, как увидела обученных овчарок на показательных выступлениях сотрудников ОМОН в патриотическом лагере, поняла, что хочет связать свое будущее с кинологической службой.

В этот же день главный федеральный инспектор по Самарской области Михаил Феоктистов встретился с Данилом Гуськовым из с. Большая Глушица и вручил ему новогодний подарок с "Ёлки желаний".

Данил давно хотел фотоаппарат. Ему 16 лет, он занимается спортом и увлекается краеведением. На встрече с главным федеральным инспектором старшеклассник поделился, что очень любит фотографировать природу, но съёмка на телефон не передает всей красоты пейзажей, не позволяет делать качественные и художественные снимки.

"Как-то пробовал пофотографировать на телефон — мне понравилось, я также увлекаюсь рыбалкой и стараюсь совмещать приятное с полезным: ловить рыбу и какие-то кадры красивые. Также занимаюсь кружком краеведения, хожу в музей наш районный, увлекаюсь историей своего края. Подарку очень рад, потому что думал, что шанс один на миллион и эмоции переполняли", — рассказал юноша. Также он отметил, что хочет связать свое будущее с муниципальной службой на благо жителей малой родины.

Всероссийская благотворительная новогодняя акция "Ёлка желаний" организована проектом "Мечтай со мной", который входит в президентскую платформу "Россия — страна возможностей". Акция реализуется с 2018 года на всей территории России. За это время были исполнены около 60 тысяч новогодних желаний.