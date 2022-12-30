В новогоднюю ночь синоптики прогнозируют снег в Самарской области

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В ближайшие дни через Самарскую область будет перемещаться ложбина атлантического циклона с фронтальными разделами. Пройдет небольшой и умеренный снег, усилится ветер, но температурный фон существенно не изменится.