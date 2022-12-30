В новогоднюю ночь синоптики прогнозируют снег в Самарской области

В ближайшие дни через Самарскую область будет перемещаться ложбина атлантического циклона с фронтальными разделами. Пройдет небольшой и умеренный снег, усилится ветер, но температурный фон существенно не изменится.
Днем 30 декабря облачно. Небольшой снег. Ветер юго-восточный, 6...11 м/с. Температура воздуха -1...-6 °C.
В субботу, 31 декабря, ночью облачно. Небольшой, местами умеренный снег. Ветер южный, 6...11 м/с. Температура воздуха -5...-10 °C. Днем облачно. Небольшой, местами умеренный снег. Ветер южный, 6...11 м/с. Температура воздуха -1...-6 °C.
В воскресенье, 1 января, ночью облачно. Небольшой снег. Ветер южный, 6...11 м/с. Температура воздуха -2...-7 °C. Днем облачно. Небольшой снег. Ветер южный, 6...11 м/с. Температура воздуха 0...-5 °C.
Последние комментарии
А как туда добираться?
Да мобилизуйте их на Донбассе и всё устаканится
Можно узнать фамилии тех 129
Школа уже есть. Поликлинику нужно. 14 поликлиника не справляется.К профильным специалистам 2 месяца очередь.
"говорить правду..." хорошо сказал, только это не нам надо говорить, а телевизору.